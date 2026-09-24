Netanyahu korkudan rota değişti! New York yerine New Jersey'e indi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kentteki havalimanlarında beklemesine izin vermeyeceği endişesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta yer alan New York kent merkezi dışındaki sivil ve askeri amaçlarla kullanılan bir havalimanına iniş yaptı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. toplantısına katılmak için Tel Aviv'den yola çıktı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen Netanyahu'nun uçağı ABD seyahati sırasında Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

ROTA DEĞİŞTİRDİ

Avrupa'dan sorunsuz geçen Gazze Kasabı'nın uçağı, Amerika sınırlarına girince rota değiştirmek zorunda kaldı. Uçak, New York'un ana uluslararası havalimanları yerine BM Genel Merkezi’ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta yer alan New York Stewart International Airport'a (SWF) indi.

Netanyahu korkudan rota değiştirdi! New York yerine New Jerseye indi

İsrail basını, Netanyahu'nun SWF’yi tercih etmesinde New York Belediye Başkanı Mamdani'nin kentteki havalimanlarında İsrail Başbakanı'nın uçağının beklemesine izin vermeyebileceği endişesinin etkili olduğunu aktardı.

New York Belediye Başkanı Mamdani

YİNE BOŞ SALONA KONUŞACAK

Bu arada, Tel Aviv hükûmetinin ateşkese rağmen Gazze’ye devam eden saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria’daki toprak gaspları, Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları sebebiyle Başbakan Netanyahu’nun BM salonunda protesto edilmesi bekleniyor.

Netanyahu korkudan rota değiştirdi! New York yerine New Jerseye indi

Geçen sene yapılan BM 80. Genel Kurul oturumlarında Netanyahu kürsüye çıktığında pek çok ülkenin temsilcisi salonu protesto amacıyla terk etmişti. İsrail Başbakanı neredeyse tamamen boş bir salona hitap etmek zorunda kalmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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