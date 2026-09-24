Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu!

Milli sporcu Havvanur Kethüda, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havvanur Kethüda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDEKİ İLK ŞAMPİYONLUK

Rakibine üç rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

Milli sporcu Havvanur Kethüda

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havvanur ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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