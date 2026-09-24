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Mansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama

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Mansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama
Başlık ResmiMansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP’den istifasında kilit rol oynadığı öne sürülen Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yavaş’ın istifa kararına ilişkin soruyu cevaplayan Sarı, "Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemem” dedi. Sarı, belediye başkanlarının bağımsız olarak yollarına devam edebileceğini belirterek, “Bu konu onları ilgilendirir, onların vereceği bir karardır. Kendilerine sorun, muhatapları kendileri" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

MYK'de ülke gündemi ile dış politikayı değerlendirdiklerini söyledi.

ADALAR BELEDİYESİ

Sarı, Adalar Belediyesinin CHP'de kalması için çaba gösterdiklerini, bu konuda Yeni Parti'deki mevkidaşı Yaşar Tüzün ile hareket ettiklerini ancak başarısız olduklarını dile getirdi.

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Birlikte hareket etme bilincinin kendileri açısından son derece önemli olduğuna işaret eden Sarı, ancak aynı yaklaşımı Yeni Parti'de görmediklerini savundu.

Mansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama
Başlık ResmiMansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama

"ÖZGÜR ÖZEL YA YALAN SÖYLÜYOR YA DA..."

Sarı, Özel'in dünkü açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel, ya yalan söylüyor ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var. Kimse kamuoyunu yanıltmasın, kimse kamuoyunu kandırmasın. Bu birlikte hareket etme duygusu önemlidir, değerlidir. Buna ihtiyaç duyacağız, önümüzdeki günlerde bu bizim için çok daha büyük bir ihtiyaca dönüşebilir. Kimse bu zemine zarar vermesin. Kimse bu yaklaşımın önemsiz olduğunu düşünmesin"

Mansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama
Başlık ResmiMansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama

MANSUR YAVAŞ'IN İSTİFASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına yönelik soruya Sarı, "Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemem. Belediye başkanları bağımsız olarak da yoluna devam edebilir. Başka siyasal yolculuklara da çıkabilir. Bu konu onları ilgilendirir, onların vereceği bir karardır. Kendilerine sorun, muhatapları kendileri" cevabını verdi.

Mansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama
Başlık ResmiMansur Yavaş’ın istifasında etkisi olduğu iddia edilmişti: Sarı’dan yeni açıklama

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Yavaş, hem CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hem de YENİ Parti lideri Özgür Özel'e bilgi verdiği açıklamıştı.

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Bu ifadelere tepki gösteren Müslim Sarı, "Hiç kimse CHP'den üstün değil, CHP'nin üstünde görmesin kendisini. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. CHP'nin Genel Başkanı bellidir. CHP'nin belediye başkanı ise CHP genel başkanına karşı sorumluluğu olduğunu kabul edecek. Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda, çıkacak tabloya göre ayrıca bir değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı'nın bu sözlerinin, Yavaş'ın istifa açıklamasında etkili olduğu öğrenilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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