Şanlıurfa'daki deprem sonrası Diyarbakır'da yol çöktü denilmişti! O görüntülerle ilgili açıklama geldi

Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük deprem sonrası Diyarbakır'da zeminin çöktüğü iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan o görüntülerle ilgili gerçeği açıkladı.

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 5,4 olarak açıklandı. Deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, kendilerini cadde, sokak ve parklara attı. Bölgede endişeli bekleyiş sürerken sosyal medyada paylaşılan görüntüler infiale yol açtı.

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DEPREM DEĞİL, TADİLAT

Birçok hesabın yayınladığı videoda, Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği görüldü. Fakat, kaydın sahte olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sanal âlemde yer alan iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Depremden etkilenen illerimizde valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmadı. Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edildi. Görüntüdeki durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmuyor. Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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