Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Şanlıurfa'daki deprem sonrası Diyarbakır'da yol çöktü denilmişti! O görüntülerle ilgili açıklama geldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Şanlıurfa'daki deprem sonrası Diyarbakır'da yol çöktü denilmişti! O görüntülerle ilgili açıklama geldi
Başlık ResmiŞanlıurfadaki deprem sonrası Diyarbakırda yol çöktü denilmişti! O görüntülerle ilgili açıklama geldi

Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük deprem sonrası Diyarbakır'da zeminin çöktüğü iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan o görüntülerle ilgili gerçeği açıkladı.

Kaydet
|

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 5,4 olarak açıklandı. Deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, kendilerini cadde, sokak ve parklara attı. Bölgede endişeli bekleyiş sürerken sosyal medyada paylaşılan görüntüler infiale yol açtı.

ÖNERİLEN HABERLER
Deprem anında can havliyle dışarı fırladı! Terliğini bırakıp çorabıyla böyle kaçtı
GÜNDEM VİDEOLARI

Deprem anında can havliyle dışarı fırladı! Terliğini bırakıp çorabıyla böyle kaçtı

DEPREM DEĞİL, TADİLAT

Birçok hesabın yayınladığı videoda, Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği görüldü. Fakat, kaydın sahte olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sanal âlemde yer alan iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Depremden etkilenen illerimizde valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmadı. Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edildi. Görüntüdeki durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmuyor. Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

ÖNERİLEN HABERLER
Şener Üşümezsoy’dan Şanlıurfa depremi sonrası açıklama: Yan kollar ana fay gibi büyük deprem yapmaz
GÜNDEM

Şener Üşümezsoy’dan Şanlıurfa depremi sonrası açıklama: Yan kollar ana fay gibi büyük deprem yapmaz
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
Fon krizine ilişkin ilk açıklama
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM dönüşü net mesajlar
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Milyarlık işlemler için "ticari ilişki" savunması
"RODRI VE BUSQUETS'İ ANDIRIYOR"
Bartuğ Elmaz'a büyük övgü
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
Rus sanayisi savaşa hazırlanıyor
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Türk devinden Richarlison operasyonu
BM'DE İSYAN ETTİ
BM'DE İSYAN ETTİ
'En genç nüfuz bizde' dedi, yardımı reddetti
"HEPSİ GERÇEK DIŞI"
Bakan Şimşek'le ilgili iddialara yalanlama
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
Şanlıurfa depremi sonrasında rahatlatan açıklama
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
Gerilim sürüyor: Mirası iki ismi karşı karşıya getirdi
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
OKULA GİDERKEN CEZAEVİNE GİRDİ
OKULA GİDERKEN CEZAEVİNE GİRDİ
Kredi çekmek isteyen öğretmenin hayatı karardı
SİGARADA 2015 SINIRI
SİGARADA 2015 SINIRI
Yeni nesle ömür boyu yasaklanacak
DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE
DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE
Trump ve Xi'den sürpriz karar!
'TURAN' TAKTİĞİ SINIRLARI AŞTI!
'TURAN' TAKTİĞİ SINIRLARI AŞTI!
Türkiye'nin SİVRİSİNEK'i o ülkenin ordusunda görüntülendi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Turhan Mildon kimdir, ne iş yapıyor, aslen nereli? Turhan Mildon'un hayatı ve biyografisi
Turhan Mildon kimdir?
Kaydet
ÖZEL | A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Bartuğ Elmaz'a büyük övgü:
Bartuğ Elmaz'a büyük övgü: "Rodri ve Busquets'i andırıyor"
Kaydet
Pusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!
Pusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.