Alina Habba kimdir, nereli? Alina Habba'nın kariyeri ve biyografisi

Alina Habba, hukuk kariyeri ve Donald Trump'la yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ABD kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Son dönemde adı yeniden gündeme gelen Amerikalı avukatın yaşı, doğum yeri, eğitim hayatı ve üstlendiği görevler araştırılıyor.

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Alina Habba, Donald Trump'ın hukuk ekibinde görev yapması ve ABD'deki siyasi-hukuki süreçlerde öne çıkmasıyla tanınan isimler arasında yer alıyor. Amerikalı avukatın yaşı, doğum yeri, eğitimi, kariyeri ve üstlendiği görevler merak ediliyor.

ALİNA HABBA KİMDİR?

Alina Saad Habba, 25 Mart 1984'te ABD'nin New Jersey eyaletindeki Summit kentinde doğan Amerikalı avukat ve siyasi danışmandır. Lehigh Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Habba, lisans eğitimini 2005'te tamamladı. Ardından hukuk eğitimine yöneldi ve Widener University Commonwealth Law School'dan hukuk derecesi aldı.

Habba'nın kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerden biri 2021'de Donald Trump'ın hukuk ekibine katılmasıyla başladı. Trump'ı çeşitli hukuk davalarında temsil eden Habba, aynı zamanda kamuoyunda onun hukuki sözcülerinden biri olarak öne çıktı. Aralık 2024'te Trump tarafından Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi. Mart 2025'te ise New Jersey Bölgesi için federal savcılık görevine atandı. Atamanın devamına ilişkin hukuki süreç sonunda federal temyiz mahkemesi Habba'nın görevde kalamayacağına hükmetti ve Habba Aralık 2025'te bu görevden ayrıldı.

ALİNA HABBA NE İŞ YAPIYOR?

Alina Habba avukat ve siyasi danışmandır. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra New Jersey'de hukuk katipliği yapan Habba, daha sonra özel hukuk bürolarında çalıştı ve kendi hukuk firmasının yönetici ortaklarından biri oldu. Trump'ın hukuk ekibine katılmasıyla birlikte sivil davalar, ticari uyuşmazlıklar ve yüksek profilli hukuk süreçlerinde kamuoyunun yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

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