Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komiseri Brunner ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde AB Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor.
GÜNDEMDE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VAR
Bakan Fidan temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel son gelişmeler ele alındı.
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