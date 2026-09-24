Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde AB Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komiseri Brunner ile görüştü!

GÜNDEMDE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VAR

Bakan Fidan temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel son gelişmeler ele alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala