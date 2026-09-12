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Yaşam

Festival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor

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Festival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 18’inci durağı Kahramanmaraş’ta kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı. 12-20 Eylül tarihleri arasında festivale ilk kez ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş, dokuz gün boyunca 14 farklı noktada 208 etkinlikle tarihi ve kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Maraş dondurmasından sömelek köfteye uzanan köklü mutfak kültürü ise 52 Lezzet Noktası’nda keşfedilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ilk kez ev sahipliği yapan Kahramanmaraş’ta açılış programı Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirildi.

“FESTİVAL ŞEHRİMİZİN MORALİNE, SOSYAL HAYATINA VE KÜLTÜREL CANLILIĞINA GÜÇ KATACAK”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sözlerine 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Kahramanmaraş’ın moraline ve umuduna güç katacağına inanıldığı için Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne şehri dahil eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederek başladı.

Festival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor
Başlık ResmiFestival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor

Ünlüer, depremde zarar gören kültür varlıklarının ihyası ve şehrin kültür sanat hayatının yeniden canlanması adına gerçekleştirilen festivalin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın tarihi, edebiyatı, sanatı, gelenekleri ve gastronomisinden söz eden Ünlüer, “Festival boyunca şehrimizin tarihi, kültürel değerleri, sanatı, mutfağı ve gelenekleri farklı etkinliklerle tanıtılacak; Kahramanmaraş’ın sahip olduğu bu zenginlikler hemşehrilerimizle ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimizle buluşacaktır.

Kültürün, sanatın ve ortak değerlerimizin buluştuğu bu önemli organizasyonun, Kahramanmaraş’ımızın tanıtımına ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu festivalin, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecimizde şehrimizin moraline, sosyal hayatına ve kültürel canlılığına da güç katacaktır.” dedi.

Festival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor
Başlık ResmiFestival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor

“KAHRAMANMARAŞ’IN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA YENİ BİR CANLILIK KAZANDIRIYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Milli Mücadele’nin en çetin günlerinde gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Kahramanmaraş’ın vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek şehrin kahramanlığıyla yalnızca kendi tarihini değil, milletimizin ortak hafızasını da şekillendirdiğini dile getirdi. Yakın tarihimizin en acı hadiselerinden biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Yazgı, Kahramanmaraş’ın depremin ardından ayağa kalkma iradesinden söz etti.

Yazgı, Kahramanmaraş’ın 2025 yılında UNESCO'ya “Edebiyat” alanında Türkiye’den dahil olan ilk şehir olduğunun altını çizerek bu başarının köklü birikimin uluslararası ölçekteki güçlü bir temsili olduğunu ifade etti. Şehirdeki kültür hayatını güçlendirdiklerini dile getiren Yazgı, kazı, restorasyon ve müzecilik çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda şehirdeki müze ve kütüphanelerin yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Festival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor
Başlık ResmiFestival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor

Yazgı, Kahramanmaraş’ın kültürünün yalnızca müzelerde ve kitaplarda değil, ustaların ellerinde, ozanların sözlerinde, sofralarda ve günlük hayatta yaşamaya devam ettiğini dile getirip “İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu zengin kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturuyor, Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehri yeniden ayağa kaldırmak; yalnızca binalarını yeniden yapmak değil, o şehrin hafızasını, kültürünü, sanatını ve umudunu da yeniden güçlendirmektir.” dedi.

“52 LEZZET NOKTASI İLE ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜ MİSAFİRLERLE BULUŞACAK”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, bir şehri tanımanın en güzel yollarından birinin o şehrin sofrasına oturmak olduğunu dile getirerek Maraş’ın eşsiz lezzetlerinden söz etti. Festival kapsamında 52 Lezzet Noktası ile zengin mutfak kültürünü misafirlerle buluşturacaklarını belirten Yazgı, “Gastronomi programımızda Michelin Rehberi’nde yer alan şef Sinem Özler’in ev sahipliğinde; şef Claudio Chinali, şef Kerem Bilginer, televizyon programı sunucusu ve yemek anlatıcısı Sedef İybar, gastronomi yazarı Ebru Erke, Kahramanmaraş gastronomi uzmanı Sibel Dedeoğlu, yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli İpek ve gastronomi yazarı Talip Bayram Kahramanmaraş’ın lezzetlerini keşfedecek.” dedi.

Festival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor
Başlık ResmiFestival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor

“KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAHRAMANMARAŞ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenleniyor olmasının şehir açısından büyük bir kazanım olduğunu dile getirerek açılışın, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştiriliyor olmasının anlamından söz etti.

Festival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor
Başlık ResmiFestival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor

Kültür ve sanatın, sosyal hayatın ve şehir ekonomisinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Görgel, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu açıdan çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu büyük organizasyonun şehrimizin tanıtımına, turizmine, esnafımıza, ekonomimize ve sosyal hayatımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Deprem sonrası yaralarımızı sararken, insanlarımızın yeniden gülümsemesine, meydanlarımızın yeniden sanatla, müzikle, kültürle dolmasına ihtiyacımız var. Kahramanmaraş bunu fazlasıyla hak ediyor.” dedi.

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Kahramanmaraş Kalesi’nde yer alan “Yaşayan Miras: Kahramanmaraş” sergisini ziyaret etti.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Milletvekilleri İrfan Karatutlu, Tuba Köksal, Ömer Debgici, Vahit Kirişçi, Mehmet Şahin, Ali Öztunç, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor
Başlık ResmiFestival coşkusu başladı! Kahramanmaraş’ta ilk Kültür Yolu heyecanı yaşanıyor

KAHRAMANMARAŞ’TA KONSERLER MÜZİK DOLU AKŞAMLAR SUNACAK

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Kıraç, Alişan, Sefo, Ahmet Şafak, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Ebru Yaşar, Merve Özbey ve Murat Boz sahne alacak.

Festival süresince sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk oyun ve etkinlikleri, FotoMaraton Kahramanmaraş ve FotoMaraton Çocuk programları da kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 20 Eylül’e dek kentin tarihi mekanlarından kültür sanat merkezlerine uzanan programıyla Maraşlıları ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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