Anketlerde dibi gören Netanyahu Türkiye’yi hedef alıyor! Soykırımcının tek umudu çatışma

Uzmanlar, siyasi geleceği tehlikeye giren Gazze kasabı Binyamin Netanyahu’nun iktidarını koruyabilmek için Türkiye ile bir çatışma üretme peşinde olduğuna dikkat çekti.

İsrail’de ekim ayı sonunda yapılacak genel seçimler için geri sayım sürerken son kamuoyu yoklamasında 2025’ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen Gazze kasabı Başbakan Binyamin Netanyahu, her fırsatta Türkiye’yi hedef alıyor. Uzmanlar, iç ve dış siyasette iyice köşeye sıkışan soykırımcı Netanyahu’nun iktidarını koruyabilmek için Ankara ile bir çatışma üretme peşinde olduğunu söyledi.

Gazetemize konuşan Musevi Araştırmacı-Yazar Ilgaz Zorlu, Netanyahu’nun uluslararası alanda ve yargı karşısındaki çaresizliğine dikkat çekerek “Netanyahu, hem iç hem de dış dengeler açısından tüm kredisini tüketti. İktidarda kalmak için olağanüstü bir durum ve kahramanlık üretme dışında şansı yok” dedi.

Netanyahu’nun ürettiği şiddet sarmalını kaybetmemek için her yolu deneyeceğini kaydeden Zorlu, şunları söyledi:

Şu an tehdit argümanı olarak ürettiği Türkiye-Erdoğan düşmanlığını bir çatışma düzlemine çekecek kadar gözünü kararttı. Özellikle Kıbrıs’a dikkat edilmeli. Orada bir Türk üssünü hedef alacak hayalet saldırı ya da herhangi bir Türk uçağının düşürülmesi dâhil her türlü sabotaj ihtimalini değerlendirmek zorundayız. Esas gerilim ve tehdit ABD Kongre seçimlerini Trump’ın kaybetmesi durumunda baş gösterecek. O seçimin ardından İran başta olmak üzere tüm bölgenin karışma ihtimali yüksek. İsrail, şu an Kürt Yahudiler üzerinden ciddi gelecek hesapları yapıyor. Bölgedeki hedeflerinden vazgeçmediler. Netanyahu, Türkiye ile uzun soluklu bir savaştan ziyade (ABD müdahalesiyle yatıştırılacak) kontrollü, taktik çatışma çıkararak bir kahramanlık hikâyesi üretmenin hesapları içerisinde.

İMAJ TAZELEME HAMLESİ

BAM Araştırmacısı Muhammed Tarık da Batı’dan yükselen tepkileri, hem Gazze’de yerle bir olan itibarlarını düzeltme girişimi hem de İsrail’in imajını tazeleme hamlesi olarak nitelendirdi. Netanyahu’nun tasfiyesini bir anlamda “İsrail iyi Netanyahu kötü” operasyonu olarak değerlendiren Muhammed Tarık “Batı ittifakı, Eisenkot’a hükûmet kurdurup Netanyahu döneminin enkazını temizletmeyi planlıyor. Ancak en fazla iki yıl sonra yeniden Netanyahu ya da benzeri bir isim ve programla kaldıkları yerden devam edecekler” diye konuştu.

BEKLENTİYE GİRİLMEMELİ

Bölge çalışmaları ile tanınan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Deveci ise İsrail ve bölge eksenli gelişmeleri Evangelist aklın tasfiye operasyonu olarak nitelendirdi. Türkiye ve İslam dünyasının olumlu bir beklentiye girmemesi gerektiği uyarısında bulunan Deveci “İngiltere’nin son çıkışı ve ABD ve Avrupa’dan yükselen İsrail-siyonizm karşıtı itirazlar ilke, vicdan bazlı olmaktan çok çıkar odaklı ve bir güç mücadelesinin yansıması olarak okunmalı” ifadelerini kullandı.

İSRAİL, SURİYE'Yİ VURDU

Suriye'nin güneyinde işgalini sürdüren İsrail, Şam kırsalının batısındaki Beytcin köyünün çevresine çok sayıda topçu atışı gerçekleştirdi. Dera'nın batı kırsalındaki Mariye beldesinde de sivillerin evlerine ateş açıldı.

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