Yatırımcıya dev destek! Organize tarım hamlesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimi büyütmek için organize tarım bölgelerinde yatırımlarını hızlandırıyor. Altyapısı tamamlanan 20 bölge yatırımcı bekliyor. Yatırımcılara 100 milyon liraya kadar kredi ve ilave faiz desteği sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimi planlı ve organize alanlarda büyütmek için organize tarım bölgelerinde (OTB) yeni yatırım dönemine hazırlanıyor.

Bakanlık bünyesindeki Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği “Neden Organize Tarım Bölgesinde Yatırım Yapmalısınız?” çalışmasına göre, Türkiye genelinde projelendirilen 61 OTB’nin üretim kapasitesinin artırılması, altyapısı tamamlanan bölgelerin yatırımcılarla buluşturulması ve yeni yatırımların

finansmanla desteklenmesi hedefleniyor.

20 OTB YATIRIMCI BEKLİYOR

Paylaşılan bilgilere göre 16 OTB’de üretim başlarken altyapısı tamamlanan 20 OTB ise yatırımcı bekliyor. Bugüne kadar OTB altyapıları için yaklaşık 10 milyar lira kamu yatırımı yapılırken, bölgelerde yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandı. Bölgelerin yıllık ekonomik katkı ise yaklaşık 20 milyar lira olarak hesaplanıyor.

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OTB yatırımcılarına finansmanda da ilave avantaj sağlanıyor. Kapalı ortam bitkisel üretimde kredi üst limiti 100 milyon liraya, hastalıktan ari hayvancılıkta 80 milyon liraya, süt ve kombine sığırcılıkta 60 milyon liraya kadar çıkıyor. OTB yatırımlarına standart faiz ve kâr payı indirimine ek 15 puan destek uygulanıyor. Şartların sağlanması hâlinde faiz indirimi yüzde 100’e kadar ulaşabiliyor.

PARSEL TAHSİS DUYURULARI HER AYIN İLK HAFTASINDA

Yeni yatırımcıların OTB’lere erişimi için parsel tahsis süreci de düzenli hâle getirilecek. Buna göre parsel tahsis duyuruları her ayın ilk haftasında resmî internet sitesinde yayımlanacak. Başvurular değerlendirilerek tahsis sözleşmesi, yatırım planı, kredi, inşaat ve üretim aşamalarına geçilecek. Başvurunun reddedilmesi durumunda ise yatırımcıya en geç 15 gün içinde yazılı bildirim yapılacak.

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Yeni dönemin en fazla dikkati çeken hedeflerinden biri hayvancılık OTB’lerinde olacak. Hâlen 20 ilde 21 hayvancılık OTB’si bulunurken toplam alan 54 bin 656 dekar, mevcut büyükbaş kapasitesi ise 160 bin baş seviyesinde. Bakanlık 2026’da kapasiteyi 300 bin başa çıkarmayı, uzun vadede ise 600 bin başa ulaştırmayı hedefliyor. Hayvancılık OTB’lerinde büyükbaş besi ve süt üretiminin yanı sıra ürün işleme ve su ürünleri yatırımları da yer alıyor. Bitkisel üretim tarafında ise 21 ilde 25 OTB bulunuyor. Bu bölgeler 44 bin 506 dekar alana ve yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip. Jeotermal kaynaklı sera OTB’leri de yıl boyu üretim ve düşük enerji maliyetiyle yatırım modelinin önemli ayaklarından biri olarak gösteriliyor.

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