KETEM’lerde yapay zekâ desteği

Türkiye genelindeki KETEM'lerde yapılan kanser taramalarında yapay zekâ teknolojisinden de yararlanılıyor. Özellikle mamografi görüntülerindeki şüpheli bulguların daha hızlı fark edilmesine katkı sağlayan sistemler, hekimlerin değerlendirmesini destekliyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) yapılan taramalarda hastalık henüz belirti vermeden yakalanıp tedavi seçenekleri artıyor. KETEM’lerde meme, rahim ağzı ve kolon kanserleri için tarama programları yürütüldüğünü söyleyen Çayyolu KETEM’in birim sorumlusu Dr. Serpil Özbek, meme kanseri taramalarında yapay zekâdan faydalanıldığını belirtti.

Mamografi değerlendirmelerinde teknolojik imkânlardan da yararlanıldığını ifade eden Özbek, KETEM’lerde çekilen mamografi lerin dijital ortamda değerlendirme merkezlerine gönderildiğini, yapay zekâ destekli sistemlerin şüpheli görülen görüntülerin öncelikli değerlendirilmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

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Özbek, teknolojinin hekim değerlendirmesinin yerine geçmediğini, ancak şüpheli bulguların daha hızlı fark edilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

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