İsmail Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka!

Roma maçı sonrası istifa eden Kartal’ı kararından Başkan Aziz Yıldırım döndürdü. Fenerbahçe camiasındaki ateşi söndürmek Aziz Yıldırım’a düştü. Sportif Direktör Oğuz Çetin’in ayağına gidip iki saat konuştuğu Kartal’ın inadı kırılmayınca başkan devreye girip raconu kesti.

İsmail Kartal’ın gelişi, gidişi gibi geri dönüşü de olay oldu! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna oturduğunda herkes dümene Aykut Kocaman’ın geçmesini bekliyordu. Ancak Yıldırım, takımı “Oğlum” diye hitap ettiği İsmail Kartal’a emanet etti. Takım planlaması taraftarın beklediği gibi olmasa da, ligde işler istenildiği gibi gitmese de 18 yıl sonra alınan Şampiyonlar Ligi bileti ve Roma maçındaki performans, Kartal üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturmuştu.

GİDİŞİYLE ŞAŞIRTTI

Ancak tam da Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile puan kazanan ilk Türk hoca unvanını aldığı gece şok bir karar aldı İsmail Kartal. Yönetim ve Oğuz Çetin dışındaki herkese teşekkür ettiği konuşmasını, “Bir daha asla geri dönmemek üzere istifa ediyorum” diyerek tamamladı ve herkesi şaşkına çevirdi. Aziz Yıldırım’ın “İsmail Kartal ben gidene kadar ayrılamaz” çıkışı da hocayı kararından döndürmeye yetmedi. İşin ciddiyeti, Kartal sabah idmanına çıkmayınca anlaşıldı.

İsmail Kartal

BAŞKANI KIRAMADI

Futbol Direktörü Oğuz Çetin soluğu İsmail Kartal’ın yanında aldı. Ancak yaklaşık iki saat süren görüşmeden bir sonuç çıkmadı. İsmail Hoca kırılmıştı, kararını vermişti ve geri dönmeyecekti. Ta ki Başkan Aziz Yıldırım bizzat devreye girene kadar... Oğuz Çetin’in iki saatte yapamadığını Aziz Yıldırım, bir telefonla halletti. Başkan, doğrudan arayıp kulübe davet ettiği Kartal’a, “Bu yola beraber çıktık, beraber yürüyeceğiz. Hiçbir yere gidemezsin” diyerek konuyu kapattı.

İsmail Kartal

MESELENİN SU ŞİŞESİYLE ALÂKASI YOK!

İsmail Kartal’ın istifasını bir şu şişesine sıkıştırmaya çalışanlar yanılıyor. Hocanın kırgınlıkları şişeye sığmayacak kadar büyük. Kartal, Topuk Yaylası’nda “Bizimle kalacaklar” dediği Oosteerwolde, Fred ve Talisca’nın gönderilmesine içerledi. Semedo’nun yerine istediği takviyenin yapılmaması, beklediği orta sahanın gelmemesi, yabancı planlamasındaki fikir ayrılıkları kazanı kaynattı. Oğuz Çetin’le arasında soğuk rüzgârlara, derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın çıkışı da eklendi. “Hoca arayışları” iddiasına bozuldu, yönetimin bu duruma sessiz kalmasına daha fazla… Şişe mi? O işin bahanesi!

| Kaynak: MEHMET EMİN ULUÇ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: MEHMET EMİN ULUÇ

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