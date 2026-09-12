Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İsmail Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İsmail Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka!

Roma maçı sonrası istifa eden Kartal’ı kararından Başkan Aziz Yıldırım döndürdü. Fenerbahçe camiasındaki ateşi söndürmek Aziz Yıldırım’a düştü. Sportif Direktör Oğuz Çetin’in ayağına gidip iki saat konuştuğu Kartal’ın inadı kırılmayınca başkan devreye girip raconu kesti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İsmail Kartal’ın gelişi, gidişi gibi geri dönüşü de olay oldu! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna oturduğunda herkes dümene Aykut Kocaman’ın geçmesini bekliyordu. Ancak Yıldırım, takımı “Oğlum” diye hitap ettiği İsmail Kartal’a emanet etti. Takım planlaması taraftarın beklediği gibi olmasa da, ligde işler istenildiği gibi gitmese de 18 yıl sonra alınan Şampiyonlar Ligi bileti ve Roma maçındaki performans, Kartal üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: "Görevinin başındadır"

GİDİŞİYLE ŞAŞIRTTI

Ancak tam da Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile puan kazanan ilk Türk hoca unvanını aldığı gece şok bir karar aldı İsmail Kartal. Yönetim ve Oğuz Çetin dışındaki herkese teşekkür ettiği konuşmasını, “Bir daha asla geri dönmemek üzere istifa ediyorum” diyerek tamamladı ve herkesi şaşkına çevirdi. Aziz Yıldırım’ın “İsmail Kartal ben gidene kadar ayrılamaz” çıkışı da hocayı kararından döndürmeye yetmedi. İşin ciddiyeti, Kartal sabah idmanına çıkmayınca anlaşıldı.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

BAŞKANI KIRAMADI

Futbol Direktörü Oğuz Çetin soluğu İsmail Kartal’ın yanında aldı. Ancak yaklaşık iki saat süren görüşmeden bir sonuç çıkmadı. İsmail Hoca kırılmıştı, kararını vermişti ve geri dönmeyecekti. Ta ki Başkan Aziz Yıldırım bizzat devreye girene kadar... Oğuz Çetin’in iki saatte yapamadığını Aziz Yıldırım, bir telefonla halletti. Başkan, doğrudan arayıp kulübe davet ettiği Kartal’a, “Bu yola beraber çıktık, beraber yürüyeceğiz. Hiçbir yere gidemezsin” diyerek konuyu kapattı.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

MESELENİN SU ŞİŞESİYLE ALÂKASI YOK!

İsmail Kartal’ın istifasını bir şu şişesine sıkıştırmaya çalışanlar yanılıyor. Hocanın kırgınlıkları şişeye sığmayacak kadar büyük. Kartal, Topuk Yaylası’nda “Bizimle kalacaklar” dediği Oosteerwolde, Fred ve Talisca’nın gönderilmesine içerledi. Semedo’nun yerine istediği takviyenin yapılmaması, beklediği orta sahanın gelmemesi, yabancı planlamasındaki fikir ayrılıkları kazanı kaynattı. Oğuz Çetin’le arasında soğuk rüzgârlara, derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın çıkışı da eklendi. “Hoca arayışları” iddiasına bozuldu, yönetimin bu duruma sessiz kalmasına daha fazla… Şişe mi? O işin bahanesi!

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: MEHMET EMİN ULUÇ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
"Kritik bir süreçten geçiyoruz, artık farkına varın"
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı!
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
Okullarda ders saatleri değişti
YENİ PROJELER BEKLEYECEK
YENİ PROJELER BEKLEYECEK
Kamu yatırımlarında tasarruf dönemi!
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
"Umarım benim hatalarımı yapmaz"
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
Siyonist İsrail için alan daralıyor!..
KARTAL SERİYE BAĞLADI
KARTAL SERİYE BAĞLADI
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı
"BEN DE POTOMYALIYIM"
Erdoğan ile Ganalı öğrenci arasında güldüren diyalog
DAVADA KRİZ!
DAVADA KRİZ!
Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
Arıklı’nın yerine eski 'başbakan' getirildi
"ÇARŞI PAZAR KARIŞIR
İslam Memiş rakam verdi ve uyardı
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ziyarete katılmamıştı! CHP'den Yavaş'a sitem
"YAPACAKLARIMIZIN BAŞINDAYIZ"
Bakan Fidan Diyarbakır'dan seslendi
"BENİM HATAMDI"
Arda Turan'dan Halil Umut Meler itirafı
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
O kente gelecek yatırımları tek tek sıraladı
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Pehlivanları alnından öpen başkan sessizliğini bozdu
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
"Yarın bana kim bakacak?" sorusuna devlet güvencesi! Bakım sigortası için düğmeye basıldı
Kaydet
"Aç kapıyı da yüzüne tüküreyim!"
Kaydet
Dünyâsı da âhireti de mâmur kız...
Dünyâsı da âhireti de mâmur kız...
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.