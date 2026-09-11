Arda Turan'dan Halil Umut Meler itirafı: "Benim hatamdı"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile berabere kalan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'in yönetimini değerlendirdi. Mücadelede itirazları nedeniyle sarı kart gören Turan, Meler'in Devler Ligi'ne yakışır şekilde bir maç yönettiği, sarı kart görmesinin kendisinin hatası olduğunu söyledi.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta PSV ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

TURAN, MELER'E TEPKİ GÖSTERDİ

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Hollanda deplasmanında çıkan ve sahadan puanla ayrılmayı başaran Arda Turan, karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'e tepki göstermesine ilişkin konuştu.

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TURAN SARI KART GÖRDÜ

Müsabakanın son dakikalarında hakem Halil Umut Meler'in verdiği bir kararın ardından Arda Turan sert bir şekilde tepki gösterdi. Hakem Meler, tepkisinin ardından öfkeyle yedek kulübesine oturan Arda Turan'a sarı kart gösterdi.

Arda Turan (sağda)

"ÇOK İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"

Karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'in yönetimini değerlendiren Turan, Meler'in Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir şekilde maçı yönettiğini ve sarı kart görmesinin kendisinin hatası olduğunu belirtti. Meler'in çok iyi bir maç yönettiğini kaydeden Arda Turan, "Sarı kart görmem benim hatamdı. Halil Umut Meler çok iyi bir maç yönetti. Ekibi de çok nezaketlilerdi. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir maç yönettiler. Bazen biz de duygularla hata yapıyoruz. Olabilir böyle şeyler, problem yok." diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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