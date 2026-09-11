Iğdır'dan acı haber! Askeri araç devrildi, 1 şehit 2 de yaralı var

Iğdır'da devriye görevi sırasında kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Karakolu'nda görev yapan personelin içerisinde bulunduğu askeri araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

1 ASKER ŞEHİT, 2 ASKER YARALI

Kazada araçta bulunan askerlerden 1'i şehit oldu, 2 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit olan asker ile yaralanan 2 askerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Askerlerin kimliklerinin, yapılacak resmi açıklamanın ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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