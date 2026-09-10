Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Arda Turan ilki yaşadı
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta PSV ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Arda Turan kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sahadan puanla ayrılmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Hollanda ekibi PSV ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
KAZANAN ÇIKMADI
Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Konuk Shakhtar Donetsk, 45+1. dakikada Gleiker Mendoza'nın golüyle öne geçti. Hollanda ekibi PSV, mücadelenin 48. dakikasında Sergino Dest'in attı golle eşitliği sağladı: 1-1.
ARDA TURAN İLK YAŞADI
Teknik Direktör Arda Turan kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sahadan puanla ayrılmayı başardı.
BİR SONRAKİ RAKİPLER
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Shakhtar Donetsk, AEK'yı konuk edecek. PSV ise RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.