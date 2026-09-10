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Spor

PFDK'dan Dusan Vlahovic'e men cazası

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PFDK'dan Dusan Vlahovic'e men cazası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de dördüncü haftanın ardından cezaları açıkladı. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, derbideki hareketi nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırıldı.

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftası geride kalırken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevkleri karara bağladı.

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, derbideki hareketi nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırıldı.

Detaylar birazdan...

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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