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Spor

Hakim Ziyech'in yeni adresi şaşırttı: 2 yıllık imza

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Hakim Ziyech'in yeni adresi şaşırttı: 2 yıllık imza

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'ya transfer oldu.

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Son olarak Fas ekibi Wydad AC'de forma giyen 33 yaşındaki Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

BOTAFOGO TRANSFERİ DUYURDU

Brezilya Serie A ekibi Botafogo, Faslı futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Wydad AC'den ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Ziyech, Botafogo ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşmeyi imzaladı.

Hakim Ziyech
Başlık ResmiHakim Ziyech

WYADAD AC'DE 11 GOLE ETKİ ETTİ

2025 yılının ekim ayında Al-Duhail'den ayrılarak bedelsiz şekilde Wydad AC'ye transfer olan Ziyech, Fas ekibinde 16 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

CHELSEA'DE KARİYERİNİN ZİRVESİNE ÇIKTI

Profesyonel kariyerine Heerenveen'de başlayan Hakim Ziyech, daha sonra Twente ve Ajax formaları giydi. Ajax'ta lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, 2020 yılında transfer olduğu Chelsea'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Hakim Ziyech, 2023-2025 yılları arasında Galatasaray forması da giyerken 34 maçta 8 gol kaydetti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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