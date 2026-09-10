İstanbul Maltepe’de bir kişi silahla ateş açtı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de sevk edildi.

Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık sonucu meydana gelen olayda çok sayıda yaralı var. Bölgeye sevk edilen özel harekât polisleri olaya müdahale ederken, etraftaki hareketlilik kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Maltepe'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir sebeple anlaşmazlık çıktı. İhbar sonrasında bölgeye polis, özel harekât ve sağlık ekipleri gönderildi.

Maltepe’de silahlı saldırı! Yaralılar var

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede özel harekât polislerinin müdahalesi devam ederken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor. İlk belirlemelere göre olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Maltepe’de silahlı saldırı! Yaralılar var

Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Küçükçekmece'de iş yerine yapılan silahlı saldırı polis kamerasında

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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