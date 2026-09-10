Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Palamut bolluğu yaşanıyor! Fiyatını duyan tezgaha koşuyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Ordu'da palamut sezonu başladı. Yaşanan bollukla birlikte fiyatlar ucuzlarken, vatandaşların palamuta olan ilgisi artıyor. Balıkçılar sezonun güzel gittiğini ifade ederken, diğer çeşitlerde de bolluk olduğunu aktarıyorlar.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerde yaşanan palamut bolluğu, tezgahlara yansıyor. Yaşanan bolluk, fiyatların uygun olmasını sağlarken, vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığı görülüyor. Yaklaşık 600 gram ağırlığındaki palamutların tanesinin 100 liradan satılması hem balıkçıların, hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Fazla fazla palamut almak isteyen vatandaşlar tezgahların önünde yoğunluk oluştururken, balıkçılar da sezonun palamut açısından bereketli başlamasından memnun olduklarını belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Apple
EKONOMİ

Apple'ın yeni telefonu 'Duo' dev firmaların alay konusu oldu: Bizi taklit ettiler

"SEZON BAŞI OLMASINA RAĞMEN BOLLUK VAR"

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, "Şu anda sezon çok güzel gidiyor. Sezon başı olmasına rağmen bol gidiyor, diğer çeşitlerde de bolluk var. Fiyatlar aslında çok uygun. 600 gramlık palamut 100 lira, kilosu 200 liraya dahi gelmiyor. 200 liraya 1 kilodan fazla balık eti veriyoruz. Halkımız bol bol yesin" dedi.

Palamut bolluğu yaşanıyor! Fiyatını duyan tezgaha koşuyor
Başlık ResmiPalamut bolluğu yaşanıyor! Fiyatını duyan tezgaha koşuyor

"GEÇEN YIL PALAMUT YOKTU, BU SENE BOL BOL YİYECEĞİZ"

Fazlı Yılmaz isimli müşteri, palamut balığının bu yıl çok uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Geçen sene yiyemedik, bu sene inşallah bol, devamı da gelir. Sezon güzel, esnaf da vatandaş da memnun. Bence bir palamut 100 lira, fiyat olarak gayet güzel. Balık bol bol tüketilmeli, özellikle çocuklar da yemeli" diye konuştu.
İzzet Karadeniz ise fiyatların uygun, balığın da bol olmasından memnun olduklarını belirtti.
Öte yandan tezgahlarda hamsi 200, mezgit 250, barbun 200, çinakop 400, levrek 600, çipura 500 ve kalkan balığı ise bin liradan satılıyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FİYATLAR BELLİ OLDU!
FİYATLAR BELLİ OLDU!
İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler
MALTEPE'DE KAN DONDURAN OLAY
MALTEPE'DE KAN DONDURAN OLAY
Özel harekatın sevk edildiği kavgada ölenler var
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
Eski Belediye Başkanı'nı yakacak sözler
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
Dünya Altın Konseyi kritik veriyi açıkladı
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
AYASOFYA'DA YENİ AŞAMA
AYASOFYA'DA YENİ AŞAMA
Fossati'nin kaldırdığı ayet-i kerime araştırılacak
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
ADLİYE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ADLİYE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Karısını 7 kurşunla öldürmüştü! İlk duruşma görüldü
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
Apple'ın yeni telefonu marka savaşını başlattı
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
Kirlilik %11 arttı, zirvedeki ilçe belli oldu
NATO'DA İSTİHBARAT SKANDALI
NATO'DA İSTİHBARAT SKANDALI
"Gizli kamplarda Rus askerleri eğitildi"
"ÇAY YASAĞI" İDDİASINA CEVAP!
Cumhuriyet'in bir yalanı daha direkten döndü
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
Müşterileri bilgilerini açık etmişler!
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Declan Rice'tan Ballon d'Or itirafı: Kazanmasını istediği yıldızı açıkladı
Ballon d'Or itirafı: Rice ödül için o ismi açıkladı
Kaydet
Avrupa'nın kalbinde büyük kırılma! Fransa'da işler tersine döndü: AB için en kötü senaryo masada
Fransa'da işler tersine döndü: AB için en kötü senaryo masada
Kaydet
MSB'den AP'ye Kıbrıs tepkisi: Tarihi gerçekleri çarpıtan iddiaları reddediyoruz
MSB'den AP'ye Kıbrıs tepkisi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.