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Spor

Declan Rice'tan Ballon d'Or itirafı: Kazanmasını istediği yıldızı açıkladı

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Declan Rice'tan Ballon d'Or itirafı: Kazanmasını istediği yıldızı açıkladı

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'ın yıldız orta saha oyuncusu Declan Rice, üst üste ikinci defa Ballon d'Or aday gösterilmekten gurur duyduğunu belirtirken, ödülü Harry Kane'in kazanmasını istediğini açıkladı.

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Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'de forma giyen İngiliz yıldız Declan Rice, Ballon d'Or adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Prestijli ödüle üst üste ikinci defa aday gösterilmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, Harry Kane'in ödülü kazanmasını istediğini açıkladı.

Bayern Münih forması giyen Harry Kane'in güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiBayern Münih forması giyen Harry Kane'in güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

Vatandaşı Harry Kane'e destek veren İngiliz futbolcu, "Ballon d'Or'a üst üste ikinci defa aday gösterildiğim için gururluyum. Ancak kimin kazanmasını istediğimi biliyorsunuz. Harry Kane'in bu ödülü aldığını görmeyi çok isterim" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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