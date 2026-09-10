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Dünya

NATO'da istihbarat skandalı! İngiliz özel kuvvetleri gizli kamplarda Rus askerlerini eğitiyor

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NATO'da istihbarat skandalı! İngiliz özel kuvvetleri gizli kamplarda Rus askerlerini eğitiyor

İngiliz özel kuvvetlerinden emekli olan gizli ordu mensuplarının Moskova bağlantılı kamplarda Rus askerlerini eğittiği, sızdırılan istihbarat raporlarıyla ortaya çıktı. İstihbarat değerlendirmelerine göre, Batılı eski askerler Bulgaristan ve Sırbistan'daki tesislerde Rus personeli eğitiyor.

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İngiliz The Telegraph gazetesi, Ukrayna savaşının perde arkasına ilişkin sızdırılmış bir istihbarat notuna ulaştı.

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın istihbarat kurumları için hazırlanan değerlendirmede, Batılı askeri emeklilerin hem Rus vatandaşlarını hem de aktif görevdeki Rus askerlerini eğitmek üzere işe alındığı sonucuna varıldı.

Elde edilen verile göre üç askere, Rus müşterilerin de bulunduğu öne sürülen Bulgaristan ve Sırbistan'daki kamplarda eğitmenlik yapmaları için teklif götürüldü.

İngiliz ve Amerikalı eski özel kuvvetçiler Rus personeli eğitirken yakalandı
Başlık Resmiİngiliz ve Amerikalı eski özel kuvvetçiler Rus personeli eğitirken yakalandı

BATILI ÖZEL KUVVETLERDEN EĞİTMEN İDDİASI

Sızdırılan istihbarat notunda, Bulgaristan'ın kuzeyindeki Mejdeni'de bulunan ve Alfa-Metal tarafından işletilen askeri eğitim tesisi mercek altına alındı.

Tesiste İngiliz SAS ve Avustralya Komando Alayı'nın eski mensupları ile ABD'den özel harekat geçmişine sahip isimlerin eğitmenlik yaptığı öne sürüldü. Eğitmenler arasında ABD Donanması'nın seçkin özel kuvvet birimi Navy SEALs geçmişine sahip kişiler de var.

Alfa-Metal, özel askeri şirketlere katılmak isteyenler, korumalar ve kurumsal güvenlik ekipleri için özel kuvvetler eğitimi ile ileri seviye keskin nişancı kursları düzenledi. Eğitimlerin kişi başı maliyeti yaklaşık 4 bin avroyu buldu.

İngiliz ve Amerikalı eski özel kuvvetçiler Rus personeli eğitirken yakalandı
Başlık Resmiİngiliz ve Amerikalı eski özel kuvvetçiler Rus personeli eğitirken yakalandı

RUSLARIN EĞİTİMİ 2025'TE DE SÜRDÜ İDDİASI

Görüşülen eski özel kuvvetler mensuplarından biri, Rus vatandaşlarının savaşın başlamasından sonra da tesiste eğitim aldığını belirterek, "Alfa-Metal'de çalışan kişilerden aldığımız bilgilere göre Rus vatandaşlarına verilen eğitimler 2025'te de devam etti" dedi.

Kampta ileri düzey yakın muharebe ve keskin nişancılık dahil çeşitli askeri eğitimler verildi.

İngiliz ve Amerikalı eski özel kuvvetçiler Rus personeli eğitirken yakalandı
Başlık Resmiİngiliz ve Amerikalı eski özel kuvvetçiler Rus personeli eğitirken yakalandı

SAS LOGOSUYLA EĞİTMEN ARADILAR

The Telegraph'ın incelediği Alfa-Metal internet sitesindeki eğitmen tanıtımlarında SAS logosunun bulunduğu bir fotoğraf yer aldı. Şirket ayrıca LinkedIn üzerinden eski SAS mensuplarına yönelik iş ilanı yayımladı.

İlanda, "Şu anda ekibimize katılacak deneyimli bir SAS eğitmeni arıyoruz" ifadeleri kullanılarak güçlü operasyonel geçmişe sahip bir İngiliz vatandaşı arandı.

Sızdırılan istihbarat notunda da eğitmenlerden en az birinin SAS geçmişine sahip olduğu öne sürüldü.

RUSYA'NIN ASKER KAYBI DOSYADA YER ALDI

Öte yandan söz konusu eğitim faaliyetleri Rus ordusunun Ukrayna'da yaşadığı insan gücü kaybıyla ilişkilendirildi. Batılı yetkililerin tahminlerine göre Rusya'nın savaşın başlangıcından bu yana ölü ve yaralı toplam kaybı 1,4 milyona ulaştı.

İngiliz ve Amerikalı eski özel kuvvetçiler Rus personeli eğitirken yakalandı
Başlık Resmiİngiliz ve Amerikalı eski özel kuvvetçiler Rus personeli eğitirken yakalandı

ALFA-METAL İDDİALARI REDDETTİ

Alfa-Metal ise The Telegraph'ın haberindeki suçlamaları reddetti. Şirket, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus vatandaşlarına eğitim vermediğini ve eski SAS mensuplarını istihdam etmediğini savundu.

Şirket ayrıca St. Petersburg merkezli Alfa Region ile bağlantısı bulunmadığını söyledi. Ancak The Telegraph, Alfa-Metal'in internet sitesinde iki yapı arasındaki "ortaklık anlaşmasına" atıfta bulunan eski bir sayfa bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine şirket, Alfa Region ile geçmişte "mesleki bağlantıları" bulunduğunu kabul ederek eski tanıtım materyallerini incelemeye aldığını duyurdu.

ESKİ SAS MENSUPLARINDAN İTİRAZ

Gazetenin görüştüğü SAS kaynakları da iddialara şüpheyle yaklaştı. Üst düzey eski bir SAS kaynağı, Rus askerlerine eğitim veren eski birlik mensuplarından haberdar olmadığını söyledi:

"SAS küçük bir topluluktur ve insanlar birbirleriyle konuşur. Eğer böyle bir şey yapılıyor olsaydı bunu bilirdik."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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