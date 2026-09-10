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Yaşam

Masaj yaptırıyor, dişçiye gidiyor! Dünyanın en uzun atı 2027 rekorlar kitabına girdi

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Masaj yaptırıyor, dişçiye gidiyor! Dünyanın en uzun atı 2027 rekorlar kitabına girdi

"Hugo" isimli İngiliz atı, "dünyanın yaşayan en uzun atı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. İngiltere'deki sahipleri at hakkında ilginç bilgiler verdi.

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BBC'nin haberine göre İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yaşayan "Hugo" isimli at 199 cm boya ulaşmış durumda.

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada, 4 yaşındaki atın bir veteriner tarafından ölçüldüğü, boyunun 199 cm olarak teyit edildiği ve Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Masaj yaptırıyor, dişçiye gidiyor! Dünyanın en uzun atı 2027 rekorlar kitabına girdi
Başlık ResmiMasaj yaptırıyor, dişçiye gidiyor! Dünyanın en uzun atı 2027 rekorlar kitabına girdi

Hugo'nun sahibi Brett Masters, atın uzamaya devam ettiğini ve 3 yıl daha büyüyeceğini vurguladı.

Masaj yaptırıyor, dişçiye gidiyor! Dünyanın en uzun atı 2027 rekorlar kitabına girdi
Başlık ResmiMasaj yaptırıyor, dişçiye gidiyor! Dünyanın en uzun atı 2027 rekorlar kitabına girdi

"BEŞ YILDIZLI BİR HAYAT SÜRÜYOR"

Masters, "Hugo, düzenli olarak masaj yaptırıyor, 6 ayda bir dişçiye gidiyor ve büyüme plakaları aşırı aktif olduğu için veteriner onu sürekli kontrol ediyor. Çok sayıda takviye alıyor ve özenle hazırlanmış bir beslenme programı uygulanıyor. Beş yıldızlı bir hayat sürüyor, hiçbir şeyden mahrum değil." diye konuştu.

Dünyanın en uzun atı Hugo
Başlık ResmiDünyanın en uzun atı Hugo

Guinness'e giren "dünyanın en uzun ve en ağır" atı, 1850'de 2,19 metre ile yine İngiltere'de yaşayan "Sampson" isimli bir at olmuştu.

Yaşayan en kısa at
Başlık ResmiYaşayan en kısa at

YAŞAYAN EN KISA AT PUMUCKEL

Guinness Dünya Rekorlar kitabına giren en uzun atın yanında en kısa at da bulunuyor.

Almanya’da yaşayan Pumuckel adlı at, dünyanın yaşayan en kısa atı olarak kaydedildi. Cidago yüksekliği, yani omuz hizasındaki boyu, yalnızca 52,6 santimetre olan Pumuckel, küçük boyuna rağmen son derece özgüvenli tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Pumuckel, önceki rekorun sahibi Polonyalı Bombel’den de daha kısa. 56,7 santimetre boyundaki Bombel’in rekorunu geçen Pumuckel, 4 santimetreden fazla farkla dünyanın yaşayan en kısa atı unvanını elde etti.

Normal bir atın yanında ve bir kedinin yanında Pumuckel
Başlık ResmiNormal bir atın yanında ve bir kedinin yanında Pumuckel

Terapi atı olarak eğitilen Pumuckel, bakımevleri, okullar ve engellilere yönelik tesisleri düzenli olarak ziyaret ediyor. İnsanlarla kurduğu yakın ilişki, onu yalnızca görünüşüyle değil karakteriyle de özel kılıyor.

Kısa boyu ve dikkat çekici görünümüyle adeta bir yıldız gibi ilgi gören Pumuckel, kısa süre önce Almanya’daki “Guinness World Records – Die Grosse Show der Weltrekorde” programına da katıldı. Pumuckel, programda sertifikaların dağıtılmasına yardımcı olarak adeta gösterinin havalı asistanı oldu.

Sahibi Carola, Pumuckel’ın çok sevimli bir karaktere sahip olduğunu belirterek, “Çocuklarla inanılmaz derecede iyi anlaşıyor, taranmayı ve kucaklanmayı çok seviyor. Pumuckel ilginin odağında olmaya bayılıyor” ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmeyi ve şımartılmayı da seven Pumuckel’ın en sevdiği atıştırmalıklar arasında havuç ve elma bulunuyor.

Kimi zaman bir el arabasının içinde taşınırken, kimi zaman büyük bir atın yanında ya da tarlada yelesini rüzgâra bırakırken görüntülenen Pumuckel, küçük cüssesine rağmen büyük bir yıldız gibi hayatını sürdürüyor.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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