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Ekonomi

100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor

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100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor

Amasya’nın coğrafi işaretli çiçek bamyası, kurutulduğunda adeta altınla yarışıyor. Pazarda yaş bamya 300 TL, kuru bamya ise 3 bin TL’den satılırken, yüksek fiyatı nedeniyle kuru bamya gram gram alıcı buluyor.

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Amasya'nın tescilli çiçek bamyasının kurusu, yüksek fiyatı nedeniyle pazarda gramla satılıyor.

Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan minik bamyalar ipe dizilerek kurutuluyor. Yaşı pazarda, kurusu ise askıda yıl boyunca alıcı bulabiliyor. Amasya semt pazarında bugünlerde kurusunun kilosu 3 bin TL, yaşının kilosu ise 300 TL'den satılıyor. Kurusu 100'er gram halinde satılarak daha fazla ilgi çekiyor.

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KONYA VE KAYSERİ'DE BAŞ YEMEK

Coğrafi işaretli çiçek bamyadan ilde bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim bekleniyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip pazarlandığı Konya ve Kayseri gibi illerde önemli miktarda tüketiliyor.

100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasyanın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
Başlık Resmi100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasyanın tescilli lezzeti altınla yarışıyor

"HIZIR'IN CEBİNDEN DÜŞEN BAMYA"

Bamyanın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten pazar esnafı Metin Kantarcı, "Hızır'ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram halinde alıyorlar" dedi.

100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasyanın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
Başlık Resmi100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasyanın tescilli lezzeti altınla yarışıyor

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

Bu yıl bereketli bir sezonun sonuna doğru yaklaştıklarını anlatan Boğaköy'den Ali Özçelik, "Bu yıl bamya ekmeyi tercih etmiştim. Allah'a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

Coğrafi işaretli Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği'nin de özen istediğini anlatan Güven Ürgüp, "Her hatun bamya pişirmeyi beceremez. Ama bizim hatun bunun ustasıdır. Bol ekşilisi güzeldir. Her derde devadır" şeklinde konuştu.

Ayten Ürgüp ise şifa kaynağı bamyayı severek tükettiklerini söyledi.

100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasyanın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
Başlık Resmi100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasyanın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasyanın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
Başlık Resmi100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasyanın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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