Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Çay, su, tost, hamburger, sandviç... İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çay, su, tost, hamburger, sandviç... İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerindeki fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 2026-2027 yılının ilk sezonunda yüzde 6,2 civarında zam yapıldığını söyleyen Osmanoğlu, fiyat listesini de paylaştı. İşte okul kantinlerinde sudan çaya, çorbadan tosta, sandviçten hamburgere güncel fiyatlar...

Özetle
Kaydet
a- | +A

Okullarda uyum haftasının başlamasının ardından kantinlerde de yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı. Kantin işletmecileri, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yaparak okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi gününü beklemeye başladı. Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, kantincilerin temizlik başta olmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladığını ve satışa hazır olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Ortalama kira 28 bin TL! En düşük fiyat artışı bu illerde
EKONOMİ

Ortalama kira 28 bin TL! En düşük fiyat artışı bu illerde

"KANTİNCİYİ DENETLEYEN BİRÇOK BİRİM VAR"

Kantinlerde satılan ürünlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyulduğunu dile getiren Osmanoğlu, şekerli ve dolgulu ürünlerin satışına ilişkin kuralların titizlikle uygulandığını belirtti.

Osmanoğlu, ürünlerin sağlıklı olup olmadığının daha kolay anlaşılmasına yönelik bir düzenleme yapıldığını hatırlatarak, "Artık skorlu damga çıkıyor. O damgayla sarı, kırmızı, yeşil ürünler üretilecek. Çocuklar ürünün sarı, kırmızı veya yeşil olduğuna bakacak. Kırmızı zararlı, diğer ikisi sağlıklı ürünler olarak piyasaya sürülecek." ifadelerini kullandı.

Hijyen ve güvenilir gıda konusunda kantincilerin eğitim aldığını ve ilgili kamu kurumlarınca sürekli denetlendiğini vurgulayan Osmanoğlu, "Kantinciler bütün kurallara uymak zorunda. Çünkü kantinciyi denetleyen birçok birim var. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca sürekli denetlenir. En sağlıklı ürünler okullardadır. 20 yıldır bir zehirlenme yaşanmadı. İnşallah bundan sonra da yaşanmayacak. Bu da büyük bir başarıdır bizim için." diye konuştu.

Çay, su, tost, hamburger, sandviç... İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
Başlık ResmiÇay, su, tost, hamburger, sandviç... İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi

"FİYATLARA YÜZDE 6,2 ZAM YAPTIK"

Osmanoğlu, "Bu sene bir müjde vermek istiyorum. 2026-2027 yılının ilk sezonunda fiyatlara yüzde 6,2 civarında zam yaptık. Çocuklarımız beslensin diye yönetim kurulu ve meslektaşlarımızla birlikte düşük bir zam yapma kararı aldık." dedi.

Kantinlerde tost, sandviç ve dürüm gibi ürünlerin daha fazla tercih edildiğini, bu ürünlerdeki fiyat artışını da sınırlı tuttuklarını belirten Osmanoğlu, bir öğrencinin yaklaşık 130 liraya tost ve ayran alabileceğini söyledi.

Osmanoğlu, kantin kiralarındaki yüksek artışların işletmecileri olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, artışın yönetmeliğe uygun şekilde yapılması için ilgili kurumlardan gerekli adımların atılmasını istedi.

Kantinlerde satılan ürünlerin fiyatlarının yönetim kurulu tarafından yapılan saha çalışmalarının ardından oluşturulduğunu anlatan Osmanoğlu, fiyat listesinin büyükşehir belediyeleri ve valiliğin onayının ardından belirlendiğini kaydetti.

Çay, su, tost, hamburger, sandviç... İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
Başlık ResmiÇay, su, tost, hamburger, sandviç... İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi

"BU YIL SUYA ZAM YAPMADIK"

Osmanoğlu, "Bu yıl kantinlerde satılan suya zam yapmadık, 15 liradan satılacak. Çünkü temel ihtiyacımız su. Ürünlerimize yüzde 6,2'lik bir zam yaptık. Bu bizim için ve çocuklar için büyük bir avantaj." diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
2 milyon TL’den ucuz 9 elektrikli! 100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
T-OTOMOBİL

2 milyon TL’den ucuz 9 elektrikli! 100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar

OKUL KANTİNLERDE GÜNCEL FİYAT TARİFESİ

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonunun 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem fiyat tarifesi de belli oldu. Bazı ürünlerin fiyatları sabit tutulurken, bazılarına ise değişen oranlarda zam yapıldı.

Tarifeye göre, çorbanın fiyatı 75 liradan 80 liraya yükselirken, sandviç çeşitlerinin fiyatı ise 100-125 lira bandında belirlendi.

Kaşarlı ve sucuklu tostun fiyatı 90 liradan 100 liraya, karışık tostun fiyatı ise 110 liradan 120 liraya yükseldi. Kırmızı etli hamburgerin fiyatı 150 liradan 160 liraya, beyaz etli hamburgerin fiyatı da 125 liradan 135 liraya çıkarıldı.

Pastane ürünlerinden açmanın fiyatı 30 liradan 35 liraya yükselirken, poğaçanın fiyatı 30 lirada sabit kaldı.

Suyun fiyatı 15, meyve suyunun fiyatı ise 30 lirada sabit kalırken, ayranın fiyatı 25 liradan 30 liraya çıktı, çay ise 30 liradan satılacak.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI!
SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI!
Belediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı
KİLOSU 3 BİN LİRA!
KİLOSU 3 BİN LİRA!
Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
4 bin yıllık Hitit kabının içinden çıktı
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
Sosyal medya hesabını kapatması yetmedi
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Gazetesi'ne konuştu
"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Bakan Şimşek'ten 'hayat pahalılığı' mesajı
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sendromu!
KATİLE ORTAK TAVIR!
KATİLE ORTAK TAVIR!
Dünya İsrail'i nihayet gördü
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
Antalya'da yürekler ağza geldi, o anlar kamerada
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı
Kaydet
Arda Turan'dan Halil Umut Meler yorumu: Benim için iyi mi, kötü mü bilemiyorum
Arda Turan'dan Halil Umut Meler yorumu
Kaydet
Belediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı! Suç örgütü yanına avukat yerleştirmiş
Belediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.