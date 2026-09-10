Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Düzenlenen baskınlarda aralarında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanının da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun yaklaşık 15 yıl önce Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın Kozinoğlu’nun ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla genişletildiği bildirildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı

SORUŞTURMA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011’de rahatsızlanmış, hastaneye sevk edilmiş ancak hayatını kaybetmişti.

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturma 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanmıştı. Dosya yıllar sonra yeniden incelenirken, takipsizlik kararının kaldırılmasıyla soruşturma tekrar başlatıldı.

Kozinoğlu’nun ölümünün şüpheli olduğu değerlendirilirken, olay günü cezaevinde yaşananlar, sağlık müdahalesi ve görevli personelin eylemleri yeniden mercek altına alındı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı

İLK OPERASYONDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın yeniden açılmasının ardından ilk aşamada, Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği tarihte cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti.

Son operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişletildi.

9 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan şüpheliler arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı bulunuyor.

Şüphelilerin Kozinoğlu’nun ölümü ve sonrasındaki süreçle bağlantılarının soruşturma kapsamında ayrıntılı olarak inceleneceği öğrenildi.

MEZARININ AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Kozinoğlu hakkında verilen feth-i kabir kararı oldu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Kozinoğlu’nun mezarının açılarak örnekler alınmasına karar verildi. Elde edilecek bulguların Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesi ve ölüm nedenine ilişkin yeni değerlendirme yapılması planlanıyor.

Yapılacak adli incelemelerle Kozinoğlu’nun ölümünde üçüncü bir kişinin müdahalesi bulunup bulunmadığı ve ölüm nedenine ilişkin mevcut tıbbi bulguların yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

ÖLÜM NEDENİ YENİDEN ARAŞTIRILIYOR

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soru işaretleri yıllardır kamuoyunda tartışılırken, yeniden açılan dosyada cezaevindeki kamera kayıtları, sağlık belgeleri, görevli personelin ifadeleri ve olay günü yaşanan gelişmeler yeniden ele alınıyor.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni delillerin ortaya çıkarılması ve Kozinoğlu’nun ölümünün kesin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ifade ve diğer işlemlerinin ardından soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME
Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi! Tarih belli oldu
GÜNDEM

Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi! Tarih belli oldu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
Dünya Altın Konseyi kritik veriyi açıkladı
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
Kirlilik %11 arttı, zirvedeki ilçe belli oldu
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
"ÇAY YASAĞI" İDDİASINA CEVAP!
Cumhuriyet'in bir yalanı daha direkten döndü
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
Müşterileri bilgilerini açık etmişler!
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
SIRA DIŞI LEZZETE TALEP ÇOK
SIRA DIŞI LEZZETE TALEP ÇOK
Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı
SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI!
SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI!
Belediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı
KİLOSU 3 BİN LİRA!
KİLOSU 3 BİN LİRA!
Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
4 bin yıllık Hitit kabının içinden çıktı
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
Sosyal medya hesabını kapatması yetmedi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dünya ticaretinin yeni rotası Türkiye! Asya ile Avrupa demir ağlarla birleşecek
Dünya ticaretinde Türkiye hamlesi! 3 kıtayı bağlayan hatlar birleşiyor
Kaydet
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde: Galatasaray maçında Fenerbahçe detayı
Sporting manşetlerde: G.Saray maçında F.Bahçe detayı
Kaydet
iPhone 17 fiyatları düşer mi? iPhone 18 Pro tanıtımıyla birlikte yüzde 25'lik zam gündeme geldi
iPhone 17 fiyatları düşer mi? iPhone 18 Pro tanıtımıyla birlikte yüzde 25'lik zam gündeme geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.