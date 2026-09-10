Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Düzenlenen baskınlarda aralarında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanının da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun yaklaşık 15 yıl önce Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın Kozinoğlu’nun ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla genişletildiği bildirildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı

SORUŞTURMA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011’de rahatsızlanmış, hastaneye sevk edilmiş ancak hayatını kaybetmişti.

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturma 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanmıştı. Dosya yıllar sonra yeniden incelenirken, takipsizlik kararının kaldırılmasıyla soruşturma tekrar başlatıldı.

Kozinoğlu’nun ölümünün şüpheli olduğu değerlendirilirken, olay günü cezaevinde yaşananlar, sağlık müdahalesi ve görevli personelin eylemleri yeniden mercek altına alındı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu! 9 gözaltı

İLK OPERASYONDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın yeniden açılmasının ardından ilk aşamada, Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği tarihte cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti.

Son operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişletildi.

9 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan şüpheliler arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı bulunuyor.

Şüphelilerin Kozinoğlu’nun ölümü ve sonrasındaki süreçle bağlantılarının soruşturma kapsamında ayrıntılı olarak inceleneceği öğrenildi.

MEZARININ AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Kozinoğlu hakkında verilen feth-i kabir kararı oldu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Kozinoğlu’nun mezarının açılarak örnekler alınmasına karar verildi. Elde edilecek bulguların Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesi ve ölüm nedenine ilişkin yeni değerlendirme yapılması planlanıyor.

Yapılacak adli incelemelerle Kozinoğlu’nun ölümünde üçüncü bir kişinin müdahalesi bulunup bulunmadığı ve ölüm nedenine ilişkin mevcut tıbbi bulguların yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

ÖLÜM NEDENİ YENİDEN ARAŞTIRILIYOR

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soru işaretleri yıllardır kamuoyunda tartışılırken, yeniden açılan dosyada cezaevindeki kamera kayıtları, sağlık belgeleri, görevli personelin ifadeleri ve olay günü yaşanan gelişmeler yeniden ele alınıyor.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni delillerin ortaya çıkarılması ve Kozinoğlu’nun ölümünün kesin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ifade ve diğer işlemlerinin ardından soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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