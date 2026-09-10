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Dünya

Dünya ticaretinin yeni rotası Türkiye! Asya ile Avrupa demir ağlarla birleşecek

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Dünya ticaretinin yeni rotası Türkiye! Asya ile Avrupa demir ağlarla birleşecek

Türkiye, 2027-2029 döneminde dünya ticaretinin merkezindeki konumunu güçlendirecek büyük bir ulaşım hamlesine hazırlanıyor. Orta Koridor'dan Kalkınma Yolu'na, Zengezur Koridoru'ndan Hicaz Demir Yolu'na kadar stratejik hatlar Türkiye'de birleşecek. Asya ve Basra Körfezi'nden gelen yükler, Türkiye üzerinden Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısıyla taşınacak.

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Türkiye'nin önümüzdeki üç yıllık ekonomi yol haritasında, ülkenin stratejik konumunu küresel ticarette daha etkin kullanacak ulaştırma projeleri önemli yer tuttu.

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre Türkiye'nin Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticaret akışlarında "küresel lojistik merkez" haline gelmesi için uluslararası ulaştırma koridorlarının kapasitesi artırılacak.

Taşıma, depolama ve dağıtım süreçleri hızlandırılırken maliyetlerin azaltılması ve Türkiye'nin transit taşımacılıktan aldığı payın büyütülmesi hedefleniyor.

Dünya ticaretinin yeni rotası Türkiye! Asya ile Avrupa demir ağlarla birleşecek
Başlık ResmiDünya ticaretinin yeni rotası Türkiye! Asya ile Avrupa demir ağlarla birleşecek

DOĞU-BATI VE KUZEY-GÜNEY TÜRKİYE'DE BİRLEŞECEK

Yeni dönemde Orta Koridor ve Kalkınma Yolu başta olmak üzere stratejik güzergahların kapasitesi, sürekliliği ve rekabet gücü artırılacak.

Doğu-batı ile kuzey-güney ticaret yollarının Türkiye'de bütünleşmesi sağlanarak küresel ticaret için alternatif güzergahlar oluşturulacak.

Türkiye'yi Azerbaycan, Orta Asya ve Çin'e bağlayan Orta Koridor kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu ve Zengezur Koridoru bağlantıları güçlendirilecek.

Böylece Hazar havzasından Türkiye'ye ulaşan yüklerin buradan Avrupa'ya taşınabileceği demir yolu güzergahları çeşitlenecek ve taşıma kapasitesi büyüyecek.

Dünya ticaretinin yeni rotası Türkiye! Asya ile Avrupa demir ağlarla birleşecek
Başlık ResmiDünya ticaretinin yeni rotası Türkiye! Asya ile Avrupa demir ağlarla birleşecek

HİCAZ DEMİR YOLU İLE ORTA DOĞU'YA UZANACAK

Türkiye'nin lojistik ağının güney ayağında ise Hicaz Demir Yolu önemli rol üstlenecek. Hattın iyileştirilmesiyle uluslararası ulaştırma koridorlarının Orta Doğu yönündeki devamlılığı güçlendirilecek.

Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi'nden Türkiye'ye ulaşan yükler, demir ve kara yollarıyla Avrupa'ya taşınacak. "Liman-demir yolu-kara yolu" bağlantılarının güçlendirilmesiyle Türkiye'nin kuzey-güney ticaretindeki merkezi konumu büyütülecek.

İSTANBUL'DAN AVRUPA'YA BAĞLANACAK

Dev ulaşım ağının Avrupa kapılarından biri İstanbul olacak. İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi ile Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Körfez bölgesinden gelen güzergahların Avrupa bağlantısı güçlendirilecek.

Böylece Asya'dan ve Basra Körfezi'nden gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ve yüksek kapasiteli demir yolu bağlantısıyla ulaştırılması sağlanacak.

LİMANLAR VE ÜRETİM MERKEZLERİ DE AĞA BAĞLANACAK

Uluslararası ticaret koridorları yalnızca demir ve kara yollarıyla sınırlı kalmayacak. Limanlar, lojistik merkezler, organize sanayi bölgeleri, üretim merkezleri, havalimanları ve sınır kaplarının stratejik güzergahlarla bağlantıları geliştirilecek.

Yeni projelerle demir yolunun yük taşımacılığındaki payının artırılmasının yanı sıra yeni yatırım, üretim ve istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları desteği de genişletilecek. Daha fazla firmanın dağıtım ağlarına katılması sağlanarak ihracat ürünlerinin önemli pazarlara daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle ulaştırılması amaçlanıyor.

KRİTİK ÜRÜNLER İÇİN ALTERNATİF TEDARİK PLANI

Üç yıllık yol haritasında jeopolitik krizlere karşı tedarik güvenliği için de yeni adımlar bulunuyor. Kritik girdi, ürün ve teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacak mekanizmalar geliştirilecek.

Ticareti sekteye uğratabilecek gelişmelerin erken tespit edilmesi için izleme kapasitesi artırılacak. Yüksek risk taşıyan ülke, sektör ve ürünler için alternatif tedarik mekanizmaları oluşturularak küresel krizlerin Türkiye'nin üretim ve ticaret zincirine etkisinin azaltılması hedeflenecek.

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Türkiye lojistik üssü olacak! Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
EKONOMİ

Türkiye lojistik üssü olacak! Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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