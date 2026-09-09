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Kültür - Sanat

Eserleri kurtaran Minder anlattı: 28 Şubat’ta 100 bin kitap çöpe gitmiş

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Eserleri kurtaran Minder anlattı: 28 Şubat’ta 100 bin kitap çöpe gitmiş
Fotoğraf Başlığı Eserleri kurtaran Minder anlattı: 28 Şubat’ta 100 bin kitap çöpe gitmiş

28 Şubat döneminde İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden toplatılarak çöpe atıldığı belirtilen kitaplar yeniden gündemde. Aralarında Sultan II. Abdülhamid Han’ın şahsi kitaplığından eserlerin de bulunduğu koleksiyonun bir kısmı, yıllar sonra Atatürk Kitaplığı’na kazandırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 28 Şubat’ta aralarında Sultan II. Abdülhamid Han’ın şahsi kitaplığına ait kitapların da olduğu eserlerin devrin vesayetçileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinden alınıp çöpe atıldığını söylemişti.

Rektör Kemal Alemdaroğlu tarafından toplatılan kitaplar, bu konuşma sonrasında tekrar gündeme geldi. Söz konusu kitapları o dönem müdürü olduğu Atatürk Kitaplığına kazandıran Ramazan Minder, bir koleksiyonerin kendisine ulaşmasıyla sürecin başladığını, Kadir Topbaş’ın İBB Başkanlığını yaptığı dönemde kitaplara bütçe ayrılmasıyla eserlerin toparlanabildiği kadarının yeniden kütüphaneye kazandırıldığını söyledi.

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Eserlerin bugün Atatürk Kitaplığına olduğunu aktaran Minder “Bu, İstanbul Üniversitesinde yapılan çok büyük bir katliamdı. Böyle kıymetli bir koleksiyonu kazandırmaktan son derece bahtiyarım. Bu kitapları bugün yeterli paranız olsa bile bir daha piyasada bulma şansınız da olmayabilir. Sahafların söylediği birkaç kamyon, yaklaşık 50-100 bin kitaptan bahsediliyor demektir’ dedi.

Editör : MURAT ÖZTEKİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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