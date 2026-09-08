Ballon d’Or'da 2026 heyecanı! İşte aday gösterilen 30 futbolcu

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or için 2026 adayları açıklandı. 30 futbolcunun yer aldığı listede Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi yıldızlar dikkat çekti.

Yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or (Altın Top) ödülü için 2026 yılının adayları belli oldu.

France Football dergisi tarafından 1956'dan bu yana verilen ödülün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 kişilik aday listesi duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Paris Saint-Germain'den (PSG) geçen yılın Ballon d’Or sahibi Ousmane Dembele'nin yanı sıra Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi ve Vitinha da adaylar arasında yer aldı. Barcelona'dan transfer edilen Ferran Torres'in de listeye girmesiyle PSG'den aday gösterilen futbolcu sayısı 10'a yükseldi.

8 kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi de 2026 adayları arasında kendisine yer buldu.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI

Jude Bellingham — Real Madrid

— Real Madrid Kylian Mbappe — Real Madrid

— Real Madrid Vinicius Junior — Real Madrid

— Real Madrid Marc Cucurella — Chelsea / Real Madrid

— Chelsea / Real Madrid Ousmane Dembele — PSG

— PSG Achraf Hakimi — PSG

— PSG Khvicha Kvaratskhelia — PSG

— PSG Vitinha — PSG

— PSG Marquinhos — PSG

— PSG Nuno Mendes — PSG

— PSG Joao Neves — PSG

— PSG Willian Pacho — PSG

— PSG Fabian Ruiz — PSG

— PSG Erling Haaland — Manchester City

— Manchester City Rodri — Manchester City / Barcelona

— Manchester City / Barcelona Gabriel Magalhaes — Arsenal

— Arsenal Declan Rice — Arsenal

— Arsenal William Saliba — Arsenal

— Arsenal Luis Diaz — Bayern Münih

— Bayern Münih Harry Kane — Bayern Münih

— Bayern Münih Michael Olise — Bayern Münih

— Bayern Münih Dayot Upamecano — Bayern Münih

— Bayern Münih Pau Cubarsi — Barcelona

— Barcelona Lamine Yamal — Barcelona

— Barcelona Ferran Torres — Barcelona / PSG

— Barcelona / PSG Lautaro Martinez — Inter

— Inter Bruno Fernandes — Manchester United

— Manchester United Lionel Messi — Inter Miami

— Inter Miami Sadio Mane — Al Nassr

— Al Nassr Julian Quinones — Al Qadsiah

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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