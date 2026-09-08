Ballon d’Or'da 2026 heyecanı! İşte aday gösterilen 30 futbolcu
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or için 2026 adayları açıklandı. 30 futbolcunun yer aldığı listede Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi yıldızlar dikkat çekti.
Yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or (Altın Top) ödülü için 2026 yılının adayları belli oldu.
France Football dergisi tarafından 1956'dan bu yana verilen ödülün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 kişilik aday listesi duyuruldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Paris Saint-Germain'den (PSG) geçen yılın Ballon d’Or sahibi Ousmane Dembele'nin yanı sıra Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi ve Vitinha da adaylar arasında yer aldı. Barcelona'dan transfer edilen Ferran Torres'in de listeye girmesiyle PSG'den aday gösterilen futbolcu sayısı 10'a yükseldi.
8 kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi de 2026 adayları arasında kendisine yer buldu.
2026 BALLON D’OR ADAYLARI
- Jude Bellingham — Real Madrid
- Kylian Mbappe — Real Madrid
- Vinicius Junior — Real Madrid
- Marc Cucurella — Chelsea / Real Madrid
- Ousmane Dembele — PSG
- Achraf Hakimi — PSG
- Khvicha Kvaratskhelia — PSG
- Vitinha — PSG
- Marquinhos — PSG
- Nuno Mendes — PSG
- Joao Neves — PSG
- Willian Pacho — PSG
- Fabian Ruiz — PSG
- Erling Haaland — Manchester City
- Rodri — Manchester City / Barcelona
- Gabriel Magalhaes — Arsenal
- Declan Rice — Arsenal
- William Saliba — Arsenal
- Luis Diaz — Bayern Münih
- Harry Kane — Bayern Münih
- Michael Olise — Bayern Münih
- Dayot Upamecano — Bayern Münih
- Pau Cubarsi — Barcelona
- Lamine Yamal — Barcelona
- Ferran Torres — Barcelona / PSG
- Lautaro Martinez — Inter
- Bruno Fernandes — Manchester United
- Lionel Messi — Inter Miami
- Sadio Mane — Al Nassr
- Julian Quinones — Al Qadsiah