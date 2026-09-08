Çekmeköy’de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 26 yaşındaki sürücü F.Y. hayatını kaybetti. Olay yerinde 18 boş kovan bulunurken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde seyir halindeki otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy’de kanlı pusu! Seyir halindeyken ateş açtılar, 18 kurşunla öldürüldü

26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücü F.Y'nin (26) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Çekmeköy’de kanlı pusu! Seyir halindeyken ateş açtılar, 18 kurşunla öldürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresindeki çalışmalarının ardından F.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çekmeköy’de kanlı pusu! Seyir halindeyken ateş açtılar, 18 kurşunla öldürüldü

18 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 18 boş kovan tespit edildi. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından F.Y’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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