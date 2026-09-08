ÖZEL│Sporting'in eski hocası Sergio'dan dikkat çeken Galatasaray sözleri: Yanlış zamana denk geldi

Portekiz futbolunun deneyimli isimlerinden teknik direktör Paulo Sergio, 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak Sporting-Galatasaray maçı öncesi Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Bir dönem Sporting’i çalıştıran 58 yaşındaki hoca, "Victor Osimhen’in yokluğu önemli bir kayıp ama Galatasaray her zaman çok iyi bir takıma sahip. Rafael Leao, kilit oyuncu olabilir" dedi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig etabındaki ilk maçına 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de Sporting karşısında çıkacak. Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, iyi gidişatını Jose Alvalade'de sürdürmeye odaklandı. 2010-2011 yılları arasında Portekiz ekibinde 38 maçta görev yapan teknik direktör Paulo Sergio, zorlu mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Sergio, galibiyete yakın olan takımı açıkladı.

"SPORTING ALIŞTIĞIMIZ SEVİYEDE DEĞİL"

Sporting Lizbon’un son dönemdeki kadro değişimine ve performansına değinen Sergio, “Sporting, kadrosunu yenilemeye çalışıyor. Sezon başında takıma birçok oyuncu transfer edilirken, son yıllarda başarı kazandıran önemli oyuncular ise takımdan ayrıldı. Bu arada takımdan ayrılanlar arasında kilit oyuncular da vardı. Sporting, şimdi yeni bir projeye başlıyor. Akademiden pek çok genç oyuncu yetişip takıma katılıyor. Hepsi kaliteli oyuncular ancak Sporting şu anda alıştığımız seviyede değil. Bu nedenle, bu önemli maçın Sporting için yanlış bir zamana denk geldiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

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“BORGES TAKIM İÇİN ÖNEMLİ BİR REHBER”

Teknik direktör Rui Borges’in takıma etkisine değinen Sergio, “Borges, harika bir karakter ve çok iyi bir insan. Oyuncular, onun her dediğini takip ediyor. Borges’in zamanla büyük isim seviyesine geleceğine inanıyorum. Ekibini çok iyi yönetiyor ve çok sakin bir çalıştırıcı. Takımı yeniden inşa ettikleri şu dönemde bile, onun bu oyuncular üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörün fikirlerine uymak çok önemlidir. Artık daha çok 4-2-3-1 dizilişiyle oynuyorlar. Yeni transferler farklı özelliklerde oyuncular olduğu için taktiksel olarak da değişime gittiler. Çok yetenekliler ve Borges onlara doğru yönde rehberlik ediyor. Yine de sistemi daha da oturtmak için zamana ihtiyaçları olacak.” tespitinde bulundu.

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges

“GALATASARAY ATEŞLİ ATMOSFERE ALIŞKIN”

Portekizli taraftarların Estádio José de Alvalade’de oluşturmasını beklediği atmosfere vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Sporting taraftarları, her zaman takıma büyük destek verirler. Bu maçta da muhteşem bir atmosfer oluşturacaklar. Sporting’deki atmosferin Galatasaraylı oyuncular için bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum çünkü onlar bu tarz ateşli atmosferlere alışkınlar. Şüphesiz ki bu destek, Sporting oyuncuları için harika bir unsur olacak. Takım için gerçekten çok önemli bir maç. Sporting takımını sürekli destekleyip tezahürat eden o harika taraftarların keyfini çıkaracaksınız.

“SAVUNMA ANLAMINDA ZORLANIYORLAR”

Sporting’in güçlü yönlerinden bahseden deneyimli teknik adam, Galatasaray’ın dikkat etmesi gereken futbolculara ayrı bir parantez açtı. Takımın savunmada alarm verdiğini belirten Sergio, “Forvet Luis Suarez, çok tehlikeli bir oyuncu. En ufak fırsattan bile gol atabilir. Ancak asıl sıfırdan pozisyon oluşturma işi kanat oyuncularından geliyor. Bu konuda Flavio ve Geny Catamo’ya dikkat çekmek istiyorum. Son derece pozisyon kurma özellikleri vardır ve kaleye şut atmak için boşluk bulmak amacıyla içe doğru kesme hareketleri yapabilirler. Ayrıca Braga'dan transfer ettikleri 10 numara Salazar, harika seviyede uzaktan şut yeteneğine sahip ve son derece oyun kurucu bir futbolcu. Bu arada takımın bekleri de hücuma güçlü bir destek veriyor ve ileri çıkışlarda gerçek bir kalite sergiliyor. Diğer yandan Sporting'in stoperlerinin olması gerektiği kadar sağlam olduklarını düşünmüyorum; top ayaklarındayken rahat olsalar da savunma anlamında zorlanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“LEAO KİLİT OYUNCU OLABİLİR”

Galatasaray’ın kadro kalitesini değerlendiren Sergio, Osimhen’in yokluğunun takım adına önemli bir kayıp olduğuna dikkat çekti. Portekizli teknik adam, “Leao, özellikle savunma hattının arkasındaki boşluklarda Galatasaray için önemli bir oyuncu olacaktır. Lizbon'da oynayacak olan Sporting'in mutlaka hücum etmesi gerekecek; bu nedenle Leão, savunma arkasındaki boşlukları değerlendirme konusunda kilit oyuncu olabilir. Bununla birlikte, Osimhen gibi üst düzey oyuncuların yokluğu Galatasaray için önemli bir kayıp. Galatasaray’da Leroy Sane gibi çok önemli başka bir oyuncu var. Galatasaray’ın her zaman çok iyi bir takıma sahip olduğunu düşünüyorum. Bence iki kaliteli takım arasında ilginç bir maç olacak; gerçi muhtemelen şu an ikisi de en iyi formunda değil.” sözlerini sarf etti.

Rafael Leao, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Başakşehir maçında ilk defa sarı-kırmızı formayı giydi.

“FAVORİ SPORTING”

Nijeryalı yıldızın eksikliğinin Sporting için avantaj olduğunu söyleyen ve karşılaşmada favori olan takımı açıklayan Paulo Sergio, sözlerini şöyle tamamladı:

Osimhen, önemli bir eksik olacak. Onun yerine geçme potansiyeli olan, FC Porto'dan çok iyi tanıdığımız Deniz Gül'e sahipler. Osimhen’in oynamama ihtimali Sporting adına kesinlikle avantajlı bir durum. Osimhen, çok ama çok önemli bir oyuncu; Galatasaray için kilit bir oyuncu. Onun yerine oynayacak olan kişi de elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Osimhen'in maçta yer almaması ve Sporting'in kendi sahasında oynaması nedeniyle bence bu karşılaşmada favori taraf Sporting Lizbon ama bunu sahada kanıtlamalılar.

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