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3. Sayfa

4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında

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4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
Fotoğraf Başlığı 4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında

Eskişehir’de 4 yaşındaki Elif Mavi Avli’nin hayatını kaybettiği trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen sürücü F.A.B., yapılan itirazın ardından çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta 4 Eylül günü meydana gelen olayda, F.A.B. (40) idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmıştı.

4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında

KURTARILAMADI

Annenin hafif yaralandığı kazada ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
BAKMADAN GEÇME
3 yaşındaki Elif Mavi Avli
3. SAYFA

3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SÜRÜCÜ YENİDEN GÖZALTINDA

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.A.B. hakkında ilk etapta ev hapsi kararı verilmişti. Yapılan itiraz sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsi kararının kaldırılması ve çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan kadın sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında

KARARA İTİRAZ ETMİŞLERDİ

Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden çocuğun ailesi, kazanın ardından şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstermişti. Ailenin avukatı Harun Günçay, bilirkişi raporunda çocuğun araç tarafından 14 metre sürüklendiğinin tespit edildiğini belirterek, sürücünün tutuklanması talebiyle üst mahkemeye itirazda bulunduklarını açıklamıştı.

4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında

ÖNCEKİ GÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Kazadan yalnızca bir gün önce kızının doğum gününü kutladıklarını söyleyen acılı baba Fatih Avli, yaşadığı büyük acıyı dile getirerek adalet talebinde bulunmuştu.

“BİR GÜN SONRA MEZAR YERİ SEÇTİM”

Amca Ali Avli de yeğeninin ölümünün ardından yaşadığı acıyı, “Ben 1 gün önce yeğenime hediye seçtim, ertesi gün mezar yeri seçtim” sözleriyle anlatmıştı.

4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında

"KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü F.A.B. (40) isimli kadın, emniyetteki ifadesinde, "Hızım yaklaşık 10-20 kilometre idi. Bu sokak dar ve mahalle arası olduğu için ben hep yavaş seyrederim. Aracımla Seda Sokak kesişimine geldiğimde sağ taraftan bir araç önümden geçti. Arkasından bir araç daha geldi ve ben araca yol vermek için hızımı iyice yavaşlattım ve aracım ile durma noktasına kadar geldim. Ancak araç bana yol verdi ve ben geçtim. Çolpan Sokak üzerinde düz bir şekilde yoluma devam ettim. Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten hemen sonra anne ve bir çocuğu aracımın bir anda önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi. Ve aracımı durdurdum. Araçtan indiğimde kadın şahsı ayakta gördüm ve kız çocuğunu annesinin kucağında gördüm. Ancak ben olayın şoku ve yaşadığım korku ile bazı şeyleri tam olarak hatırlayamıyorum. Akabinde çevreden bir erkek vatandaş geldi ve çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istedi. Biz polis bekledik. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" demişti.

4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Elif Mavi’nin ölümünde yeni karar! Sürücü tekrar gözaltında
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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