Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? S&P'den TCMB tahmini

Piyasaların gözü 10 Eylül’de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklanacak faiz kararına çevrildi. Faiz kararına ilişkin beklentiler merak edilirken, dünyaca ünlü veri analitiği kuruluşu S&P Global, TCMB’nin alacağı karara ilişkin öngörüsünü açıkladı. Kuruluş, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

ABD merkezli S&P Global grubunun piyasa araştırma ve veri analitiği birimi olan S&P Global Market Intelligence TCMB'nin 10 eylül PPK toplantındaki faiz kararı öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş TCMB'nin faiz adımına yönelik eylül toplantısında herhangi bir hamle beklemediğini aktardı.

DÜNYADA Kİ ENERJİ KRİZİ TÜRKİYE'Yİ DE VURDU

S&P'nin değerlendirmesinde öne çıkan detaylardan biri ise enerji fiyatlarının enflasyon görünümü oldu. Kuruluş, Ağustos ayında başlayan ABD-İran savaşındaki küresel enerji maliyetlerindeki etkinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuz olarak yansıdığını aktardı. S&P ,oluşan jeopolitik gerilimden kaynaklı yaşanan tablonun Türkiye'deki enflasyon patikasını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Piyasalar PPKya kilitlendi! S&Pden TCMBnin faiz kararı için tahmin

TCMB BU TOPLANTIDA EK BİR FAİZ İNDİRİMİNE GİTMEYECEK

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, fonlama kanalındaki son ayarlama ile faiz kararı arasında çok kısa bir süre geçtiğine dikkati çekerek TCMB'nin bu toplantıda ek bir faiz indirimine gitmesinin beklenmediğini belirtti. Ayrıca kuruluş, Türkiye’deki bankaların yeniden fonlanmaya başlamasına da dikkat çekti. TCMB’nin iki hafta önce bankaları yeniden yüzde 37’lik politika faizi üzerinden fonlamaya başlamasının, kısa vadede yeni bir faiz indirimi ihtimalini azalttığını vurguladı.

TCMB, yaklaşık altı ay boyunca bankacılık sistemini yüzde 40 seviyesindeki daha maliyetli gecelik borç verme penceresinden fonladıktan sonra ağustos ayının sonlarında haftalık repo ihalelerini yeniden başlatarak efektif fonlama oranını politika faizi olan yüzde 37 seviyesine çekmişti.

Piyasalar PPKya kilitlendi! S&Pden TCMBnin faiz kararı için tahmin

Bankanın bu adımı fonlama maliyetlerinde kademeli bir rahatlama sağlarken piyasa aktörleri, perşembe günkü toplantıda yüzde 37'lik haftalık repo faiz oranının değiştirilmeyeceği görüşünde birleşiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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