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Yaygın servis ağı kullanıcıya ne sağlıyor? Yetkili ve hızlı servis noktaları arasındaki farklar

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Yaygın servis ağı kullanıcıya ne sağlıyor? Yetkili ve hızlı servis noktaları arasındaki farklar
Fotoğraf Başlığı Yaygın servis ağı kullanıcıya ne sağlıyor? Yetkili ve hızlı servis noktaları arasındaki farklar

Teknolojik bir ürün satın alırken performans ve tasarım kadar satış sonrası hizmetlere erişim de uzun vadeli memnuniyeti belirliyor. Türkiye genelinde farklı şehirlerde yetkili destek sunulması, teknik bir ihtiyaç ortaya çıktığında kullanıcının doğru kanala daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Casper’ın 105 aktif servis noktasından oluşan ağı da standart yetkili servis süreçleriyle hızlı hizmet seçeneğini aynı yapı içinde buluşturuyor.

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Bu ağ tek tip hizmet veren 105 lokasyondan oluşmuyor. Toplamın 97 noktasında Yetkili Teknik Servis hizmeti yürütülürken, 8 noktada uygun işlemler için 1 Saatte Servis uygulaması bulunuyor. Kullanıcı açısından önemli olan, bu iki yapının görevini doğru anlamak ve cihazın ihtiyacına göre uygun noktayı seçmek.

YETKİLİ SERVİS AĞININ TEMEL ROLÜ

Yetkili Teknik Servisler cihaz kabulü, arıza tespiti, onarım ve son kontrolleri markanın belirlediği süreçler doğrultusunda yürütür. Ağın 97 noktadan oluşan bu bölümü, farklı şehirlerdeki kullanıcıların resmî destek kanalına ulaşmasını kolaylaştırır. İşlemlerin kayıt altına alınması, cihazla uyumlu parça kullanımı ve garanti sürecinin izlenebilmesi yetkili servis tercihinin başlıca avantajları arasında yer alır. Başvuru öncesinde noktanın çalışma saatleri ve kabul koşulları kontrol edilmelidir.

HIZLI HİZMET SUNAN SEKİZ NOKTA

1 Saatte Servis noktaları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’de bulunuyor. Bu hizmet, uygun arıza ve işlem türlerinde cihazın bir saatten kısa sürede onarılmasını hedefliyor. Özellikle bilgisayarını günlük iş, eğitim veya iletişim için yoğun kullanan kişiler açısından kısa sürede sonuç alabilmek önemli bir avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte parça bekleyen, ayrıntılı test isteyen veya kapsamlı müdahale gerektiren arızalarda süre uzayabilir.

DOĞRU SERVİS NOKTASINI SEÇMEK

Standart garanti işlemleri ve genel teknik ihtiyaçlarda kullanıcı kendisine en yakın Yetkili Teknik Servise başvurabilir. Hızlı tamamlanabilecek bir işlem söz konusuysa ve kullanıcı hizmet verilen sekiz şehirden birindeyse 1 Saatte Servis kapsamını değerlendirebilir. Cihaz modeli, arıza belirtisi ve gerekli belgeler önceden paylaşılırsa doğru yönlendirme yapılması kolaylaşır. Böylece kullanıcı yanlış noktaya gitmeden veya gerçekçi olmayan bir süre beklentisi oluşturmadan servis planını yapabilir.

KURUMSAL HİZMETLERDE AYRI BİR MODEL

Fiziksel servis noktalarının yanında kurumsal müşterilere yönelik yerinde servis seçeneği de bulunuyor. Türkiye’nin 81 ilini kapsayan bu model, sözleşmeye dâhil cihazlarda uygun desteğin şirket lokasyonuna taşınmasını amaçlıyor. Yerinde servis; 97 Yetkili Teknik Servis ve 8 adet 1 Saatte Servis noktasından farklı bir hizmet biçimidir. Paket süresi, müdahale hedefi, parça koşulları ve kapsam dışı durumlar kurumun sözleşmesinde ayrıca tanımlanır.

SAYININ ÖTESİNDE SERVİS KALİTESİ

Yaygınlık, satış sonrası deneyimin yalnızca bir boyutudur. Teknik ekibin yetkinliği, doğru arıza teşhisi, yedek parça erişimi, işlem takibi ve kullanıcıya yapılan bilgilendirme de hizmet kalitesini etkiler. Bu nedenle 105 servis noktası tek başına bir üstünlük ifadesi olarak değil, farklı hizmet katmanlarını gösteren somut bir erişim verisi olarak değerlendirilmelidir. Güncel nokta bilgileri resmî kanallardan doğrulandığında kullanıcı ihtiyacına uygun hizmete daha kolay ulaşabilir.

SERVİS YAPISI VERİLERLE

Yaygın servis ağı kullanıcıya ne sağlıyor? Yetkili ve hızlı servis noktaları arasındaki farklar
Başlık ResmiYaygın servis ağı kullanıcıya ne sağlıyor? Yetkili ve hızlı servis noktaları arasındaki farklar

SIKÇA SORULAN SORULAR

Casper’ın toplam kaç servis noktası var?

Aktif servis yapısında 97 Yetkili Teknik Servis ve 8 adet 1 Saatte Servis olmak üzere toplam 105 nokta bulunuyor.

1 Saatte Servis hangi şehirlerde sunuluyor?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’de hızlı servis noktaları bulunuyor.

105 servis noktası, 105 bayi anlamına mı geliyor?

Hayır. Açıklanan rakam satış bayilerini değil, aktif teknik servis noktalarını ifade ediyor.

Yerinde servis bireysel kullanıcıları kapsıyor mu?

Yerinde servis, sözleşme kapsamındaki kurumsal müşterilere yönelik ayrı bir hizmet modelidir.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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