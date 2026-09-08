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Dünya

Louvre şoku henüz unutulmamıştı! Dünyaca ünlü müzede büyük soygun skandalı: 9 milyon avroluk eser çalındı

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Louvre şoku henüz unutulmamıştı! Dünyaca ünlü müzede büyük soygun skandalı: 9 milyon avroluk eser çalındı
Fotoğraf Başlığı Louvre şoku henüz unutulmamıştı! Dünyaca ünlü müzede büyük soygun skandalı: 4 eser çalındı!

Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen 88 milyon avroluk sansasyonel soygunun şoku atlatılamamışken, Fransa'daki ünlü Renoir Müzesi de hırsızların hedefi oldu. Müzeye zorla giren iki hırsız paha biçilemez 4 sanat eserini çalarak kayıplara karıştı.

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Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nde sabaha karşı soygun yaşandı. Ünlü Fransız ressam Auguste Renoir'ın eserlerinin sergilendiği müzeye giren iki kişi, 4 sanat eserini alarak kaçtı.

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Masson, müzenin alarmının saat 05.48'de çaldığını, polisin ise yaklaşık 5 dakika sonra olay yerine ulaştığını açıkladı.

Louvre şoku henüz unutulmamıştı! Dünyaca ünlü müzede büyük soygun skandalı: 9 milyon avroluk eser çalındı
Başlık ResmiLouvre şoku henüz unutulmamıştı! Dünyaca ünlü müzede büyük soygun skandalı: 9 milyon avroluk eser çalındı

KAÇARKEN ESERLERDEN BİRİNİ DÜŞÜRDÜLER

Masson, güvenlik kameralarına yakalanan iki şüphelinin kaçış sırasında çaldıkları eserlerden birini geride bıraktığını söyledi. Böylece hırsızların elinde 3 sanat eseri kaldı.

Fransız basınında çalınan eserlerin değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu yönünde haberler yer aldı. Ancak söz konusu rakamın başlangıçta çalınan 4 eserin tamamını mı yoksa halen kayıp olan 3 eseri mi kapsadığı netleşmedi.

Louvre şoku henüz unutulmamıştı! Dünyaca ünlü müzede büyük soygun skandalı: 9 milyon avroluk eser çalındı
Başlık ResmiLouvre şoku henüz unutulmamıştı! Dünyaca ünlü müzede büyük soygun skandalı: 9 milyon avroluk eser çalındı

POLİS İKİ HIRSIZIN PEŞİNDE

Belediye ve ulusal polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan eserlerin hangileri olduğu ise henüz açıklanmadı.

Masson, "Renoir Müzesi'ne saldırmak, Cagnes-sur-Mer'in tarihine ve mirasına saldırmaktır. Bu olaylar son derece ciddidir" dedi.

Belediye Başkanı Masson, olayın ardından kentteki müzeler ve sanat eserleri için güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde güçlendirileceğini açıkladı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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