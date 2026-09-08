Louvre şoku henüz unutulmamıştı! Dünyaca ünlü müzede büyük soygun skandalı: 9 milyon avroluk eser çalındı
Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen 88 milyon avroluk sansasyonel soygunun şoku atlatılamamışken, Fransa'daki ünlü Renoir Müzesi de hırsızların hedefi oldu. Müzeye zorla giren iki hırsız paha biçilemez 4 sanat eserini çalarak kayıplara karıştı.
Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nde sabaha karşı soygun yaşandı. Ünlü Fransız ressam Auguste Renoir'ın eserlerinin sergilendiği müzeye giren iki kişi, 4 sanat eserini alarak kaçtı.
Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Masson, müzenin alarmının saat 05.48'de çaldığını, polisin ise yaklaşık 5 dakika sonra olay yerine ulaştığını açıkladı.
KAÇARKEN ESERLERDEN BİRİNİ DÜŞÜRDÜLER
Masson, güvenlik kameralarına yakalanan iki şüphelinin kaçış sırasında çaldıkları eserlerden birini geride bıraktığını söyledi. Böylece hırsızların elinde 3 sanat eseri kaldı.
Fransız basınında çalınan eserlerin değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu yönünde haberler yer aldı. Ancak söz konusu rakamın başlangıçta çalınan 4 eserin tamamını mı yoksa halen kayıp olan 3 eseri mi kapsadığı netleşmedi.
POLİS İKİ HIRSIZIN PEŞİNDE
Belediye ve ulusal polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan eserlerin hangileri olduğu ise henüz açıklanmadı.
Masson, "Renoir Müzesi'ne saldırmak, Cagnes-sur-Mer'in tarihine ve mirasına saldırmaktır. Bu olaylar son derece ciddidir" dedi.
Belediye Başkanı Masson, olayın ardından kentteki müzeler ve sanat eserleri için güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde güçlendirileceğini açıkladı.