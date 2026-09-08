Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK başvurusu olumlu sonuçlanan üniveriste öğrencilerinin ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor. Peki, İlk kayıt ücreti nedir, ne kadar?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İLK KAYIT ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında istenilen belge var ise yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir. Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

İlk kayıt ücreti nedir, ne kadar? İlk kayıt ücreti hakkında bilinmesi gerekenler...

YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonraki aylarda; “İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye ayın son günü saat 23.00’e kadar süre verilir. Ayın son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde bu süre takip eden ilk iş günü saat 23.00’e kadar uzatılır. Yurt ücretini süresinde ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için öğrenciye izleyen ayın 15’i saat 23.00’e kadar, ayın 15’inin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü saat 23.00’e kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamayanlardan bu günlerin ücreti de mahsup edilerek kayıtları silinir.”

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