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Spor

Mourinho, Arda Güler kararını açıkladı: "Üçü birden sahada olmayacak"

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Mourinho, Arda Güler kararını açıkladı:

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynayacakları Inter maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Trent Alexander-Arnold sorusunu cevapsız bırakan deneyimli hoca, orta saha tercihine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta maçında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Inter’i Santiago Bernabeu’da ağırlayacak.

"HEDEFİMİZ BİR ÜST TURA YÜKSELMEK"

Inter karşısındaki hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Yarın kazanmak istiyorum. Size iyi oynamak istediğimi de söyleyebilirim ancak Real Betis karşısında oynadığımız gibi iyi oynayıp kaybetmek istemiyorum. Sekiz maç oynayacağımız bir aşamadayız ve hedefimiz bir üst tura yükselmek. Bu karşılaşmayı tek başına bir maç olarak düşünmek istiyorum." dedi.

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Jose Mourinho
Başlık ResmiJose Mourinho

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Trent Alexander-Arnold’ın orta sahada görev alıp almayacağına ilişkin soruyu cevapsız bırakan Mourinho, "Bunu size söylemeyeceğim, üzgünüm. Konuşup konunun etrafında çok fazla dolaşabilirim. Bernardo, Camavinga ve Arda Güler’in üçü birden sahada olmayacak. Algoritma kararını verdi. Önümüzde beş farklı seçenek var ve bunların hepsi hakkında konuşabiliriz. Ancak sonuçta size hiçbir şey söylemeyeceğim." şeklinde konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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