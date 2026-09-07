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Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Taylan Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu tespit edildi

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Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Taylan Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu tespit edildi

Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Adli Tıp incelemesinde Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid tespit edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da daha önce uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilmiş, Beşikçioğlu savunmasında “Ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum” demişti.

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Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Şube Müdürlüğünde yapılan incelemede Özgüven'in saç örneğinde, halk arasında "bonzai" olarak bilinen sentetik kannabinoid türlerinden 5F-ADB ve MDMB-INACA tespit edildiği bildirildi.

Erdal Beşikçioğlu - Taylan Özgüven
Başlık ResmiErdal Beşikçioğlu - Taylan Özgüven

ADLİ TIP'TA ÖRNEKLERİ ALINDI

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Özgüven, Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada kendisinden kan, kıl, idrar, saç ve tırnak örnekleri alındı.

Adli Tıp incelemesinin ardından hazırlanan raporda, alınan örneklerin analiz edildiği belirtildi. Rapora göre Özgüven'in saç örneğinde 5F-ADB ve MDMB-INACA isimli sentetik kannabinoid maddelerine rastlandı.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Etimesgut Belediyesine yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında da uyuşturucu testi yapılmıştı.

Hakkındaki ihbarlar üzerine Beşikçioğlu'ndan kan, idrar ve saç örnekleri alındığı, yapılan incelemelerin ardından uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler, yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Erdal Beşikçioğlu
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Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı

"ORTAMLAR İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM" DEMİŞTİ

Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından verdiği savunmada kullandığı belirtilen ifadeler de gündeme gelmişti.

Beşikçioğlu'nun savunmasında "Ortamlar ikram ediyorlar, kıramıyorum" şeklinde ifade kullandığı aktarılmıştı.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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