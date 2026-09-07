İran’da akaryakıt krizi sonrası çareyi bunda buldular: 'Araçsız gün' uygulaması devreye alınıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, akaryakıt tüketiminin yönetilmesi ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kamu kurumlarında haftada bir gün 'araçsız gün' uygulamasına geçileceğini açıkladı. Benzer uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirildiğini belirten Pezeşkiyan, gereksiz seyahatlerin azaltılmasının da kamu kurumlarının gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

İran, akaryakıt tüketiminin yönetilmesi ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kamu kurumlarında yeni düzenlemeye gidiyor. Haftada bir gün 'araçsız gün' uygulamasına geçileceğini açıklayan Pezeşkiyan, benzer uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirildiğini söyledi.

İran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor

Mehr Haber Ajansına göre, kabine toplantısında yaptığı konuşmada konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, uygulamanın akaryakıt tüketiminin yönetilmesine, hava kirliliğinin azaltılmasına ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Pezeşkiyan, 'araçsız gün' uygulamasının yanı sıra uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması ile gereksiz ve şehirlerarası seyahatlerin azaltılmasının da kamu kurumlarının gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

İran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor

BENZİN TÜKETİMİNİN YÖNETİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Benzin tüketiminin yönetilmesi ve yakıt kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pezeşkiyan, bu kapsamda uzmanlar ve farklı toplumsal gruplarla çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini aktardı.

Tüketimin yönetilmesi ve sektördeki sorunların çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin hükümetin gündeminde olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, halkın desteği ve öngörülen politikaların uygulanmasıyla ülkenin mevcut süreci başarıyla aşmasını umduğunu dile getirdi.

İran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor

İRAN'DA GÜNLÜK BENZİN AÇIĞI 15 MİLYON LİTRE

İran Enerji Verimliliği Kurumu Başkan Yardımcısı Yaser Mirzai, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'da son bir aylık dönemde günlük ortalama benzin tüketiminin 135 milyon litre olduğunu bildirmişti. Ülkede günlük benzin üretimi, harmanlama dahil ortalama 120 milyon litre olarak biliniyor.

Tüketimin 135 milyon litre olduğu kabul edilirse, İran'a günlük yaklaşık 15 milyon litre benzin ithal edilmesi gerekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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