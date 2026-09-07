Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İran’da akaryakıt krizi sonrası çareyi bunda buldular: 'Araçsız gün' uygulaması devreye alınıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İran’da akaryakıt krizi sonrası çareyi bunda buldular: 'Araçsız gün' uygulaması devreye alınıyor
Fotoğraf Başlığı İran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, akaryakıt tüketiminin yönetilmesi ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kamu kurumlarında haftada bir gün 'araçsız gün' uygulamasına geçileceğini açıkladı. Benzer uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirildiğini belirten Pezeşkiyan, gereksiz seyahatlerin azaltılmasının da kamu kurumlarının gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İran, akaryakıt tüketiminin yönetilmesi ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kamu kurumlarında yeni düzenlemeye gidiyor. Haftada bir gün 'araçsız gün' uygulamasına geçileceğini açıklayan Pezeşkiyan, benzer uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirildiğini söyledi.

İran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor
Başlık Resmiİran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor

Mehr Haber Ajansına göre, kabine toplantısında yaptığı konuşmada konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, uygulamanın akaryakıt tüketiminin yönetilmesine, hava kirliliğinin azaltılmasına ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Pezeşkiyan, 'araçsız gün' uygulamasının yanı sıra uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması ile gereksiz ve şehirlerarası seyahatlerin azaltılmasının da kamu kurumlarının gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

İran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor
Başlık Resmiİran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor

BENZİN TÜKETİMİNİN YÖNETİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Benzin tüketiminin yönetilmesi ve yakıt kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pezeşkiyan, bu kapsamda uzmanlar ve farklı toplumsal gruplarla çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini aktardı.

Tüketimin yönetilmesi ve sektördeki sorunların çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin hükümetin gündeminde olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, halkın desteği ve öngörülen politikaların uygulanmasıyla ülkenin mevcut süreci başarıyla aşmasını umduğunu dile getirdi.

İran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor
Başlık Resmiİran’da akaryakıt krizi alarma geçirdi: Araçsız gün uygulaması devreye alınıyor

İRAN'DA GÜNLÜK BENZİN AÇIĞI 15 MİLYON LİTRE

İran Enerji Verimliliği Kurumu Başkan Yardımcısı Yaser Mirzai, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'da son bir aylık dönemde günlük ortalama benzin tüketiminin 135 milyon litre olduğunu bildirmişti. Ülkede günlük benzin üretimi, harmanlama dahil ortalama 120 milyon litre olarak biliniyor.

Tüketimin 135 milyon litre olduğu kabul edilirse, İran'a günlük yaklaşık 15 milyon litre benzin ithal edilmesi gerekiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Meksika
DÜNYA

Meksika'da dini tören felaketle sonlandı: Çok sayıda ölü, yaralı ve enkazda kalan var
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDEN GİTTİ!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDEN GİTTİ!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
 
 
 
"BU OLAY ARTIK BİTMİŞTİR"
Gülistan'ın ablası TGRT Haber'e konuştu
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TCDD'den bilet bulamayanlara "Boş Yer" butonu müjdesi
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
"EVİMİZE NEŞE GELDİ"
Yürekleri ısıttı: 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
Başbakan Sanchez'den Kayseri'deki liseye sürpriz mektup
SON ANKETE DAMGA VURDU
SON ANKETE DAMGA VURDU
AK Parti en yakın rakibini ikiye katladı
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
8 yıl kadın kılığında firar etmiş!
"BU PARAYI BANA VERECEKSİN"
Tanju Özcan'ı mahkemede çıldırtan sözler
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
"Hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız"
ÇILGINA DÖNDÜ!
ÇILGINA DÖNDÜ!
Faulü canlandırdılar, spiker kahkahalara boğuldu
BAKAN GÜRLEK TARİH VERDİ
BAKAN GÜRLEK TARİH VERDİ
Boşanma ve nafaka düzenlemesinde yeni gelişme
DEPREM ÇADIRLARI DEPODAN ÇIKTI
DEPREM ÇADIRLARI DEPODAN ÇIKTI
AHBAP soruşturmasından yeni görüntüler geldi
TOGG’DA KRİTİK GELİŞME!
TOGG’DA KRİTİK GELİŞME!
Fuat Tosyalı'dan 'hisse satışı' açıklaması
MEKSİKA'DA FELAKETİ YAŞADILAR
MEKSİKA'DA FELAKETİ YAŞADILAR
Dini törende patlama: Ölü, yaralı ve enkazda kalanlar var
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kamyonetten sarkan demirler 12 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar güvenlik kamerasında
Kamyonetten sarkan demirler 12 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar güvenlik kamerasında
Kaydet
Bayraktar’dan madenciler için net mesaj: “İşçiye borcu olana teşvik yok”
Bayraktar’dan madenciler için net mesaj: “İşçiye borcu olana teşvik yok”
Kaydet
Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Taylan Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu tespit edildi
Taylan Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu tespit edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.