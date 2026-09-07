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Kamyonetten sarkan demirler 12 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar güvenlik kamerasında

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasından dışarı sarkan demirlerin, yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki M.Ç.'nin başına çarpması sonucu küçük çocuk yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi; olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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