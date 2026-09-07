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AHBAP deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu

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AHBAP deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu
Fotoğraf Başlığı Ahbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu

AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli’nin Derince ilçesindeki depolarda 895 kullanılmamış insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak ve çok sayıda yardım malzemesi tespit edildi. Kayyım heyeti, bazı ürünlerde bozulma ve deformasyon başladığını belirterek kullanılabilir malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını önerdi.

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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma çerçevesinde Kocaeli'nin Derince ilçesindeki dernek deposunda gerçekleştirilen incelemelerde, 895 adet paketli ve kullanılmamış insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak, çok sayıda uyku tulumu ve çeşitli yardım malzemeleri bulundu. Kayyım heyeti tarafından hazırlanan değerlendirmede, bazı malzemelerde uzun süreli depolama ve muhafaza koşullarına bağlı deformasyon ve bozulma emareleri olduğu bildirilerek, kullanılabilir haldeki yardım malzemelerinin daha fazla değer kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası çerçevesinde, AHBAP Derneğinin Kocaeli'nin Derince ilçesi Mevkii'ndeki tesisinde inceleme yapıldı. Bilirkişi raporunda, iki büyük depoda gerçekleştirilen tespitler detaylı şekilde sıralandı. Depolarda 16 metrekare büyüklüğünde 895 adet paketli ve kullanılmamış insani yardım çadırının yanı sıra yaklaşık 600 portatif yatak ve çok sayıda uyku tulumu bulunduğu kaydedildi. Ayrıca ambalajı açılmamış afet çadırları, kampetler, kedi evleri ve depo tipi büyük çadırların da depolandığı bildirildi.

Ahbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu
Başlık ResmiAhbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu

DEPODA YOK YOK

Depolarda bunların dışında 102 adet kullanılmamış elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 adet taşınabilir telsiz, tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, portatif sobalar, ısıtıcılar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su tankları, duş ve tuvalet konteynerleri ile çeşitli ev ve ofis eşyalarının olduğu belirlendi.

Kayyım heyetinin 5 Eylül tarihli değerlendirmesinde ise depolarda bulunan ayni yardım malzemeleri ve diğer emtianın bir bölümünde, uzun süre depoda bekletilmesine ve muhafaza koşullarına bağlı olduğu düşünülen deformasyon ve bozulma emareleri olduğu bildirildi.

Ahbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu
Başlık ResmiAhbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu

UZUN SÜREDİR BEKLETİLDİĞİ İÇİN BOZULMALAR BAŞLAMIŞ

Bazı ürünlerin ambalaj ve paketlerinde yırtılma, ezilme ve açılma gibi fiziki deformasyonların olduğu, beyaz eşya ve benzeri dayanıklı tüketim mallarının bir bölümünde ise çizilme, yüzeysel hasar ve uzun süreli depolamadan doğan nitelik kayıplarının oluşmaya başladığının gözlemlendiği bildirildi.

Değerlendirmede, söz konusu malzemelerin önemli bir kısmının afet ve insani yardım için kullanılabilecek nitelikte olduğu, depolarda tutulmaya devam edilmeleri halinde zaman içinde fiziki yıpranmanın artabileceği belirtildi.

Ahbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu
Başlık ResmiAhbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu

HEMEN DAĞITILMASI TALEP EDİLDİ

Kayyım heyeti, mevcut ekonomik değerlerin korunması ve malzemelerin toplanış ve tahsis amaçlarının gözetilmesi gerektiğini kaydederek, özellikle çadır, portatif yatak, uyku tulumu, kampet, battaniye, şilte, ısıtıcı, beyaz eşya, elektrikli ve diğer ev eşyaları ile afetzedelerin barınma ve günlük ihtiyaçlarında kullanılabilecek malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önceliklendirilmesi gerektiği kanaatine vardı.

Dağıtım öncesinde malzemelerin tür, miktar, fiziki durum ve kullanılabilirlik bakımından sınıflandırılması, teslim edilecek ürünlerin detaylı listelerinin oluşturulması ve mevcut durumlarının gerektiğinde fotoğraf ve diğer kayıtlarla belgelenmesi önerildi. Kullanıma elverişsiz ya da insan sağlığı ve güvenliği açısından tereddüt oluşturabilecek ürünlerin dağıtıma dahil edilmemesi gerektiği bildirildi. Öte yandan depoda 2 adet klavyeli org, 15 adet saz, bağlama ve müzik ekipmanları da bulundu.

Kayyım heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bilgi ve tensipleri doğrultusunda gerekli hukuki ve idari izinlerin alınmasının sonrasında yardım malzemelerinin teslim, nakil ve dağıtım süreçlerinin Hatay Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile resmi koordinasyon içinde yürütülmesini önerdi.

Ahbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu
Başlık ResmiAhbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu

DEPREMZEDELERE ULAŞTIRILACAK

Değerlendirmede, ayni yardımların toplanış amacına uygun şekilde depremden etkilenen ve ihtiyacı devam eden vatandaşlara hızlıca ulaştırılmasının uygun olacağı bildirildi. Kayyım heyeti, henüz dağıtıma elverişli olduğu belirlenen malzemelerin daha fazla fiziki bozulmaya ve değer kaybına uğramadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının hem malvarlığının korunması hem de yardımların toplanış amacı bakımından uygun olacağı kanaatine vardı.

AHBAP Derneği hakkında yapılan soruşturmanın temel konusunu, 6 Şubat 2023 depremlerinin sonrasında toplanan yardımların akıbeti oluşturuyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, derneğin 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedeler için yaklaşık 4,3 milyar lira bağış topladığı, bu tutarın yaklaşık 4,2 milyar lirasının harcandığının belirlendiği kaydedildi.

Ahbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu
Başlık ResmiAhbap deposunda yüzlerce çadır ve yardım malzemesi bulundu

950 MİLYON LİRA NAKİT ÇEKİLMİŞ

Soruşturma çerçevesinde ayrıca derneğin hesaplarından 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yaklaşık 950 milyon liranın nakit olarak çekildiği, tek işlemde 500 milyon liralık nakit çekim gerçekleştirildiği ve söz konusu harcamaların niteliğinin incelendiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, 2 milyar liradan fazla tutarın konut projelerine, 1 milyar liradan fazla tutarın ise mal ve hizmet alımlarına harcandığı, bu harcamalara ilişkin bilirkişi incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

Son operasyonda soruşturma çerçevesinde 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 47 şüphelinin gözaltına alındığı, bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu kaydedildi. Soruşturmanın, dernek tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının usul ve içeriğinin yanı sıra deprem yardımlarının hangi amaçlarla kullanıldığının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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