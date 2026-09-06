51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatı sanat dünyasını hüzne boğdu. Kılıç'ın ardından kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün yaptığı duygusal paylaşım ise yürekleri burktu. Esmergül, oyuncuya olan sevgisini ve yaşadığı büyük acıyı, "Beni hasretine mahkum ettin" sözleriyle dile getirdi.

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ani vefatı sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Kılıç'ın yakınları ve dostları sosyal medyadan peş peşe taziye mesajları paylaşırken, kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün veda mesajı dikkat çekti.

Kılıç'ın Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir yıkım yaşayan Esmergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü oyuncuya duyduğu sevgiyi ve özlemi anlattı.

"BENİ HASRETİNE MAHKUM ETTİN"

Özlem Esmergül, Serhat Kılıç'a veda ettiği paylaşımında, "Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıç'ı "Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm" sözleriyle anlatan Esmergül, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin."

Özlem Esmergül'den duygusal paylaşım! Serhat Kılıç'a böyle veda etti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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