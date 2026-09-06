Kopenhag'ın merkezinde göç politikaları üzerinden düzenlenen karşıt gösterilerde tansiyon yükseldi. Daha sıkı göç kısıtlamaları talebiyle yürüyüşe geçen grupla karşı göstericiler karşı karşıya gelirken polis olaylara müdahale etti.

İngiltere'de maskeli göç karşıtı protestocuların Dover Limanı'na ulaşımı sağlayan yolları kapatmasının ardından bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da tansiyon yükseldi.

Daha sıkı göç politikaları talebiyle düzenlenen yürüyüş sırasında karşıt gruplar karşı karşıya gelirken polis müdahale etti, üç kişi gözaltına alındı.

MASKELİ GRUPLAR NE İSTİYOR?

Yürüyüşe karşı düzenlenen sol görüşlü protesto ise önceden polise bildirilmedi.

"Det Danske Folk" (Danimarka Halkı) öncülüğündeki yürüyüşte, göç politikalarının sertleştirilmesi ve bazı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi talep edildi.

Yürüyüş ilerlerken sol görüşlü gruplar karşı protesto düzenledi. Önceden polise bildirilmeyen gösteride aktivistler yolu kapatarak yürüyüşün ilerlemesini engellemeye çalıştı. Bunun üzerine bölgede tansiyon yükseldi ve polis müdahale etti.

Avrupada göç krizinde cadı kazanı kaynıyor! İngilterenin ardından Kopenhag sokakları savaş alanına döndü: Polis copla müdahale etti

Kopenhag'ın Osterbro bölgesindeki Classensgade caddesi karşı göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Polis, yürüyüşün ilerlemesini etkileyen gruba dağılmaları yönünde defalarca uyarıda bulundu.

Uyarıların dikkate alınmaması üzerine polis göstericileri yoldan çıkarmak için güç kullandı. Müdahale sırasında polislerin cop kullandığı aktarıldı.

Kopenhag Polisi'nden Hansen, yaşananları şöyle anlattı:

"Bildirilmemiş bir gösteri Classensgade'yi tıkadı. Göstericilere ayrılmaları yönünde uyarıda bulunduk ancak uymadılar. Bu yüzden onları uzaklaştırmak için güç kullanmak zorunda kaldık."

Avrupa'da göç krizinde cadı kazanı kaynıyor! İngiltere'nin ardından Kopenhag sokakları savaş alanına döndü: Polis copla müdahale etti

HAVAİ FİŞEKLER ATILDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösteriler sırasında piroteknik malzemeler de kullanıldı. B.T., "Det Danske Folk" göstericilerinin karşı gruba havai fişek attığını yazdı. Organizasyon yetkililerinin ise havai fişek kullanan kişilerin yürüyüşten çıkarılacağını duyurduğu aktarıldı.

Polis, gün boyunca yaşanan olaylarla bağlantılı üç kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılardan birinin polise şişe atılması, diğerinin yasa dışı piroteknik madde bulundurulması, üçüncüsünün ise uyuşturucu bulundurulmasıyla ilgili olduğu açıklandı. Üç kişi daha sonra serbest bırakıldı.

BİR GÜN ÖNCE İNGİLTERE'DE LİMAN YOLLARI KAPATILMIŞTI

Kopenhag'daki olaylardan bir gün önce İngiltere'de de göç karşıtı protesto ulaşımı aksatmıştı. Siyah kıyafetli ve maskeli onlarca protestocu, Dover Limanı'na giriş ve çıkışı sağlayan yolları kapatmıştı.

Protesto nedeniyle liman trafiği dururken İngiltere ile Fransa arasındaki feribot ulaşımı da kesintiye uğramıştı.

İngiltere ve Danimarka'da peş peşe yaşanan gösteriler, Avrupa'da göç politikaları üzerinden devam eden gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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