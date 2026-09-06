Kan donduran görüntüler Adana'dan: Engelli adamı darbedip "Namusuma göz diktiler" dedi

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzde 45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş'ı darbettiği iddia edilen 19 yaşındaki C.D., güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelinin sevki sırasında "Namusuma göz diktiler, öyle vurdum" diye bağırması dikkatlerden kaçmadı.

Akıllara durgunluk veren olay, Kozan ilçesinde 2 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 45 işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş (55), alışveriş yapmak için Kozan'a geldi. Alışverişinin ardından Feke'ye dönen Sonbaş'ın yüzünde ve göz çevresinde darp izlerini gören ailesi, kendisini hastaneye götürdü. Burada darp raporu alınan Sonbaş, yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kan donduran görüntüler Adanadan: Engelli adamı darbedip “Namusuma göz diktiler” dedi

KAMERA KAYITLARI ÇIKINCA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikayeti üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 yaşındaki C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde yakalandı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli olay anının güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkması sonrası yeniden gözaltına alındı.

Kan donduran görüntüler Adanadan: Engelli adamı darbedip “Namusuma göz diktiler” dedi

Soruşturma kapsamında ilçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına göre Muhammed Sonbaş'ın yol kenarında elinde poşetlerle beklediği, bir süre sonra olay yerine araçla gelen C.D.'nin Sonbaş'ın yanına yaklaştığı ve ardından darp ettiği görüldü.

Şüpheli C.D.'nin ablası İ.D. ise adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olay öncesinde Muhammed Sonbaş'ın evlerinin çevresinde bulunduğunu ve kendilerine yönelik bazı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Kan donduran görüntüler Adanadan: Engelli adamı darbedip “Namusuma göz diktiler” dedi

"BİZİ FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİĞİNİ FARK ETTİM"

İ.D., kardeşini telefonla arayarak olay yerine çağırdığını belirterek, "Vatandaş sürekli evimin çevresine kadar yaklaşıyordu. Bize yaklaşarak öpücük atma, el sallama, gülümseme ve göz kırpma gibi hareketler yaptığını gördüm. Daha sonra video ve fotoğraf çektiğini fark ettim. İçeri girip kardeşlerimi eve aldım. Sonrasında erkek kardeşimi aradım. Kardeşim geldiğinde telefonunu vermesini istedi ancak vermedi. Daha sonra arbede yaşandı ve vatandaş kaçıp gitti" dedi.

Kan donduran görüntüler Adanadan: Engelli adamı darbedip “Namusuma göz diktiler” dedi

"KARDEŞİM BİZİ KORUMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ"

Kardeşinin ailesini korumak amacıyla müdahale ettiğini savunan İ.D., "Kardeşim bizi korumakla görevli. Herkesin annesi, kardeşi, çocuğu var. Gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"NAMUSUMA GÖZ DİKTİLER"

Öte yandan, C.D.'nin adliyeye sevk edildiği sırada, "Namus davası de. Namusuma göz diktiler, öyle vurdum" diye bağırması dikkat çekti.

C.D'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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