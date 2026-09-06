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Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü!

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Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü!
Fotoğraf Başlığı Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için geri sayım sürüyor. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olan Ay-Yıldızlı ekip, grup aşamasında Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi öncesi ise gözler ''Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor?'' sorularına çevrildi.

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Türkiye Kasım ayındaki milli maç döneminde önce Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak, ardından Fransa deplasmanına çıkacak. Karşılaşmalar öncesinde ise milli takımın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi fikstürü de futbolseverlerin gündeminde. Peki, milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor?

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonundaki karşılaşmaları kapsamında milli maç dönemi Eylül ayındaki mücadelelerle başlayacak. Türkiye, A Ligi'nde yer aldığı grupta güçlü rakiplerle karşılaşacak.

Ay-Yıldızlıların fikstüründe ilk olarak 25 Eylül 2026 tarihinde Fransa ile oynanacak mücadele yer alıyor. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü!
Başlık ResmiMilli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü!

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eylül ayındaki ilk maçında Türkiye, 25 Eylül 2026'da Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak belirlendi. Türkiye'nin ikinci sınavı ise 28 Eylül 2026'da İtalya karşısında olacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi'ndeki mücadele de saat 21.45'te başlayacak.

Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü!
Başlık ResmiMilli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü!

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

25 Eylül 2026 Cuma: Türkiye - Fransa | 21.45
28 Eylül 2026 Pazartesi: Türkiye - İtalya | 21.45
2 Ekim 2026 Cuma: Belçika - Türkiye | 21.45
5 Ekim 2026 Pazartesi: İtalya - Türkiye | 21.45
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika | 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye | 22.45

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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