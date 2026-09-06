Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Kasımpaşa Amedspor maçı ile devam edecek. Ligin ilk haftalarında topladığı puanlarla dikkat çeken Kasımpaşa, bugün sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Taraftarlar ise Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk üç haftasında 5 puan topladı. Lacivert-beyazlı ekip haftaya ligin 8. sırasında giriyor. İlk haftalarda Trabzonspor ve Başakşehir ile berabere kalan Kasımpaşa, Çorum FK deplasmanında ise sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ise ilk üç haftada iki galibiyet elde etti. Peki, Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir?

KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Süper Lig mücadelesi bugün ekranlara gelecek. Kasımpaşa Amedspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.



Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler!

KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Kasımpaşa Amedspor maçı bugün 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

İstanbul'daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma için geri sayım başladı.

Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler!

KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Frimpong, Kerem, Baldursson, Mendes, Diabate, Güven, Benedzcyak

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Mehmet Yeşil, Dellova, Mohamed, Raveloson, Gökhan, Dia Saba, Ballet, Orban, Diagne

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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