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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı

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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı
Fotoğraf Başlığı Serhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, dün Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Şüpheli olarak kayıtlara geçen ölümün kesin nedeninin otopsi sonucunda belli olması beklenirken, ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından peş peşe veda mesajları paylaştı.

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Televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Serhat Kılıç'ın ani ölümü sevenlerini ve sanat camiasını derinden üzdü. Kağıthane'deki evinde hayatını kaybettiği belirlenen Kılıç'ın ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Serhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı
Başlık ResmiSerhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı

Kılıç, kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film ve tiyatro projesinde rol aldı. Bizim Evin Halleri, Hatırla Sevgili, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek, Ezel, Seksenler, Söz, Öğretmen, Şeref Bey, Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu, Kirli Sepeti, Son Gün, Aktris, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kardelenler, Nokta, Veda, Kış Uykusu, Robinson Crusoe & Cuma, Baskın: Karabasan, Topal Şükran'ın Maceraları, Mavzer ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Serhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı
Başlık ResmiSerhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı

MESLEKTAŞLARINDAN PEŞ PEŞE VEDA MESAJLARI

Oyuncunun ölüm haberinin duyulmasının ardından uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşları da sosyal medya üzerinden taziye ve veda mesajları yayımladı.

Şoray Uzun, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ömrümüzün 10 yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu.” ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı
Başlık ResmiSerhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı

Ayça Bingöl ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ah be Serhat, çok çok üzgünüm” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sinan Tuzcu, “Ah kardeşim ah! Allah sana gani gani rahmet eylesin canım ciğerim, perişan ettin bizi. Yattığın yer incitmesin... Elbet bir gün...” ifadelerini paylaşırken, Şahan Gökbakar da, “Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden abimizdi. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.” dedi.

"BU KADAR ANİ VE ERKEN GİDECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Tolga Sarıtaş ise Serhat Kılıç için, “Serhat abi, genç yaşımda karşılıklı oynarken şanslı olduğumu biliyordum ama bu kadar ani ve erken gideceğini bilmiyordum. Devrin daim olsun.” ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı
Başlık ResmiSerhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı

Halil İbrahim Ceyhan da, “Çok çok çok üzgünüm, çok erken… Ah Be abi” sözleriyle veda etti. Devrim Yakut ise Kılıç'ın fotoğrafını paylaşarak, “Ah Serhat” ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı
Başlık ResmiSerhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı

Serhat Kılıç'ın Seksenler dizisindeki rol arkadaşlarından Necmi Yapıcı da duygusal bir mesaj yayımladı. Yapıcı, “Bu ve bunun gibi birçok an, birçok anı… Çok güzel günler geçti… Acısıyla tatlısıyla… Bol kahkahalı, çokça dertleşmeli… İnanmak çok güç… Güzel adamdın abim fırtınalı ama güzel… Seni hep gülen gözlerinde hatırlayacağım Sehat abim mekanın cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı
Başlık ResmiSerhat Kılıçın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı

Onur Dilber ise, “Çok güzel günlerimiz, abi kardeş kavgalarımız oldu. Çoğu zaman akıl hocam oldu. Dostluğunu, abiliğini, kardeşliğini unutmayacağım.” sözleriyle Kılıç'a veda etti.

Ani ölümüyle sanat dünyasına büyük üzüntü yaşatan Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından açıklığa kavuşacak.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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