Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir düğünde yangın çıktı. Faciada en az 22 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bulunan bir binadaki düğün merasiminde yangın çıktı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi olay! Düğünde yangın çıktı: Onlarca ölü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Alevler nedeniyle insanlar izdihama neden olurken, can pazarı yaşandı. Lingwala Belediye Başkanı Norbert Mushinga, Kongo Basın Ajansı'na yaptığı açıklamada faciada en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi olay! Düğünde yangın çıktı: Onlarca ölü ve yaralı var

Ölü sayısının daha da artabileceğini belirten Mushinga, çok sayıda da yaralı olduğunu bildirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi olay! Düğünde yangın çıktı: Onlarca ölü ve yaralı var

Yangının kesin nedeni henüz bilinmezken, Kongo Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jacquemin Shabani olayla ilgili "Bu bir trajedi" ifadelerini kullandı.

Kinşasa'nın yoğun nüfuslu bölgelerinde, kentsel gelişim genellikle itfaiye hizmetleri gibi önlemler alınmadan uygulandığı için ölümcül yangınlar sıkça meydana geliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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