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Yaşam

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

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İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

Bursa’da 15 yaşında başladığı altın arama tutkusunu mesleğe dönüştüren Emre Aydın, askeri personellikten ayrılarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde derelerde altın arıyor. Kendi ürettiği makinelerle günlük 3-4 gramın üzerinde altın elde eden Aydın, yaz aylarını Türkiye’de, kış aylarını ise Afrika’da altın tesisleri kurarak geçiriyor.

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

Bursa'da 15 yaşında aile büyüklerinden öğrendiği altın arama işini zaman içerisinde profesyonelliğe dönüştüren Emre Aydın, yaklaşık 7 yıldır tam zamanlı olarak derelerde doğada oluşan altınları çıkartıyor.

Çocukluk merakıyla başladığı işte kendisini zaman içerisinde geliştiren Aydın, ilk dönemlerde altının tozunu dahi bulmakta zorlandığını, ancak tecrübe kazandıkça günlük birkaç gram altın çıkarabilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

"GÜNDE 3-4 GRAMIN ALTINA DÜŞMÜYORUZ"

Altın aramanın yalnızca makineyle yapılabilecek bir iş olmadığını belirten Aydın, öncelikle arazinin ve taşların tanınması gerektiğini ifade etti. Özellikle altını taşıyabilecek kuvars taşlarının ve derelerde altının birikebileceğ i noktaların doğru tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Aydın, "İlk zamanlarda başladığımızda bir gram değil, tozu bile zor buluyorduk. Ama zamanla kendimizi geliştire geliştire bu işte günlük 4-5 gram altın almaya başladık. Artık kurduğumuz makinelerden aldığımız altın 3-4 gramın aşağısına düşmüyor. Tabii bu tamamen çalışmaya ve araziye bağlı" dedi.

Yıllık ortalamalarının ise çalışma yoğunluğuna göre değiştiğini belirten Aydın, yaklaşık yarım kilogram ile 1 kilogram arasında altın elde edebildiklerini söyledi.
 

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

SIRRI: OT KÖKLERİ VE ÇÖPLERİN BİRİKTİĞİ NOKTALAR…

Aydın, arazi çalışmalarında özellikle ot kökleri ve çöplerin biriktiği noktaları incelediklerini belirterek, bu bölgelerde yapılan taramalarda yeterli miktarda altın tespit edilmesi halinde çalışmaya başladıklarını anlattı.

"Ot kökleri, çöplerin biriktiği noktalar altının çökelip birikme yaptığı yerler olabiliyor. Oralarda metre metre taramalar yapıyoruz. Her kürekte 5 parça ve üzerinde altın buluyorsak orada metrekare bazında en kötü 0,10-0,20 gramlık bir altın miktarı tespit ediyoruz. Buna göre arkadaşlarla oturup çalışıp çalışmayacağımıza karar veriyoruz" diye konuştu.

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

MAKİNELERİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

Türkiye'de kullandıkları sistemlerin üretimini de kendilerinin yaptığını ifade eden Aydın, yıllar içerisinde geliştirdikleri makinelerin farklı kapasitelere ulaştığını söyledi. İlk olarak tava sistemiyle başladıklarını belirten Aydın, bugün 10 tondan 100 tona kadar kapasiteye sahip sistemler ürettiklerini kaydetti.

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

Aydın, altın aramaya yeni başlayanların öncelikle tava sistemiyle kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, "Önce tava ile başlıyorlar. Kendilerini geliştirdikten sonra kuvarsı ve altının birikebileceği noktaları öğreniyorlar. Daha sonra yatırmalı sistemlere, ardından motorlu ve taşınabilir sistemlere geçiyorlar. Daha büyük sistemlerde ise daha az kürek atarak vakumlama yöntemiyle altını ayrıştırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
 

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

TÜM TÜRKİYE’Yİ GEZİYOR

Sabit bir çalışma noktalarının bulunmadığını söyleyen Aydın, kendi karavanları ve ürettikleri ekipmanlarla Türkiye'nin farklı bölgelerinde keşif yaptıklarını anlattı. Çalışmalarını adeta bir memur düzeninde sürdürdüklerini belirten Aydın, haftanın yaklaşık 5 günü sahada olduklarını söyledi. Yağış ve su durumunun da çalışmalarında önemli olduğunu ifade eden Aydın, verimin düştüğü bölgelerden başka alanlara geçtiklerini kaydetti.

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

KIŞ AYLARINDA ROTASI AFRİKA

Aydın'ın çalışmaları Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Yaz aylarında Türkiye'de altın arama çalışmalarını sürdüren Aydın, kış aylarında ise Afrika kıtasına giderek daha büyük kapasiteli altın tesisleri kuruyor. 10 tondan 100 tona kadar tesisler kurduklarını belirten Aydın, yurt dışından gelen siparişler nedeniyle kış aylarını genelde Afrika'da geçirdiğini söyledi.
 

İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Günde 4 gramın altına düşmüyor, sırrını da verdi

ALTIN AVCISI BURSA'YI İŞARET ETTİ

Türkiye'deki jeolojik yapının bazı bölgelerde altın çıkarma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, özellikle Bursa ve çevresine dikkat çekti. Aydın, "Jeolojik olarak çok verimli bölgeler var. Türkiye'de altın çok ancak arama çalışmaları kısıtlı. Genellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın konusunda potansiyelini daha değerli görüyorum. Oralarda daha rahat altın çıkartabilirsiniz" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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