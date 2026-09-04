"MGallery Heritage Days"... Beyoğlu’nun hikâyeleri anlatıldı

Beyoğlu’nun bilinmeyen hikâyeleri gün yüzüne çıktı. MGallery Heritage Days kapsamında düzenlenen özel yürüyüşte, semtin tarihi apartmanlarından pasajlarına, Yeşilçam’dan tiyatrolarına uzanan kültürel mirası ele alındı.

Kökenini Fransa’da kutlanan “Avrupa Kültürel Miras Günleri” geleneğinden alan MGallery Heritage Days, şehirlerin kültürel mirasını ve hikâyelerini görünür kılmayı hedefliyor.

MGallery Collection da bu yaklaşımdan ilhamla, otellerinin bulunduğu destinasyonların ruhunu yansıtan tecrübeler gerçekleştiriyor. Bu yılki programda, üç kuşak Beyoğlulu, profesyonel tur rehberi ve yazar Mois Gabay’ın anlatımıyla Beyoğlu’nun geçmişten bugüne uzanan çok katmanlı hikâyesi ele alındı.

Gümüşsuyu’nun ikonik apartmanlarından başlayan yürüyüş, Taksim Meydanı’nın geçmiş ve bugünkü izleri, Aya Triada, tarihî pasajlar, Yeşilçam kültürü ve tiyatrolar üzerinden Beyoğlu’nun sosyal ve kültürel belleğine uzandı.

Faaliyetin finalinde gerçekleşen akşam yemeğiyle, gün boyunca keşfedilen Beyoğlu hikâyeleri sofraya taşındı.

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