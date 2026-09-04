Sinemada bu hafta | "Ölümcül Tırmanış"... Yüksekten düşüş!

Spierig kardeşlerin çektiği “Fall 2: Ölümcül Tırmanış” seyircinin yükseklik korkusunu tetiklese de ilk filmin çok gerisinde kalıyor!

Bir TV kulesine tırmanan ve orada mahsur kalan iki arkadaşın gerilimli hikâyesini anlatan yönetmen Scott Mann’ın “Düşüş” (Fall) filmi, 2022’de düşük bütçesine rağmen yükseklik korkusunu tetikleyen atmosferiyle gişede rağbet görmüştü. Hâliyle bu kârlı yapımın devamı geldi...

Bu defa Michael-Peter Spierig kardeşlerin yönetmen koltuğuna oturduğu “Fall 2: Ölümcül Tırmanış” (Fall 2: Deadpoint) kız kardeşi Shiloh Hunter’ın yasını tutan Jax’in çıktığı gerilimli macerayı merkezine alıyor. Eserde Arsema Thomas, Harriet Slater ve Tom Brittney başrolleri paylaşıyor.

YASAK ROTADA GERİLİMLİ YÜRÜYÜŞ

Malum ilk filmde Shiloh Hunter kuleden düşerek hayatını kaybetmişti. Yeni film işte bu hikâye üzerinden ilerliyor. Kız kardeşi Jax, ablasının ölümünden sonra bunalıma giriyor. Shiloh’dan geriye kalan şahsi eşyaları toplarken onun arkadaşı Luce karşısına çıkıyor. Derken Luce’un teşvikiyle Shiloh’nun hep gitmek istediği Tayland’daki Kwan-in Dağı’na doğru zorlu bir seyahate çıkıyorlar. Bu yolculukta yasak bir rotaya girip yükseklere tırmanıyor ve çürümüş tahtalar üzerinden geçiyorlar.

Neticede o beklediğimiz durum yaşanıyor; ikili dağdan düşen kayalar yüzünden yüzlerce metre yükseklikte mahsur kalıyor. Hayata tutunmak için el ele verdiklerinde ise birbirlerini gerçekten tanımaya başlıyorlar.

İlk filmin başarısı üzerine hikâye unsurları genişletilerek çekilen “Fall 2” seyircinin yükseklik korkusunu tetikleyen, koltuklara tutunmasına yol açan bazı tesirli sahneler sunuyor. Meydana getirilen duygusal anlar da yer yer başarılı oluyor. Güney Asya’daki uyuşturucu ticaretine temas edilen eserde “yaşamak için korkularının üzerine git” minvalinde bir alt metin vurgulanıyor.

MİRASYEDİ BİR FİLM

Ancak oluşturduğu bu hislere rağmen “mirasyedi” bir film var karşımızda. En az dağdaki merdivenler kadar çürük bir senaryoya sahip eserde, anlaşılamaz bir motivasyonla seyahate çıkılıyor. Sonrasında mantığımızı zorlayan hadiseler zinciri yaşanıyor. Buna zayıf oyunculuklar da ilave olunca ilk yapımın oluşturduğu beklentiyi karşılamayan bir gerilim filmi ortaya çıkıyor.

Evet, ortalama gişe seyircisi eğlenebilir ama ilk filmi seyredenlerin hayal kırıklığına uğrayacağı bir eser var karşımızda…

Sinemada bu hafta | "Ölümcül Tırmanış"... Yüksekten düşüş!

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Saldırı”

● “Azem 6: Mühür”

● “Çılgın Böcekler”

● “Dondurmacı”



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