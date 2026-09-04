Elâzığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi... Anadolu mirasına yeni mekân

Elâzığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yeniden açıldı. Yaklaşık 2 bin eserin sergilendiği müzede, Paleolitik Çağ’dan Cumhuriyet dönemine uzanan Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirası ziyaretçilerle buluşuyor.

Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyacak Elâzığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2 bin eser ziyaretçilerle buluşurken Paleolitik Çağ’dan Osmanlı ve cumhuriyete uzanan kültürel birikim bir arada sergileniyor.

Dün yapılan açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu’nun kadim hafızasında müstesna bir yere sahip olan Elâzığ’da tarih, kültür ve medeniyet mirasına yakışır çok kıymetli bir eseri milletin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçmişi 1965 yılına kadar uzanan müze, 2016 yılında emniyet müdürlüğüne yapılan terör saldırısında hasar görüp ziyarete kapatılmıştı. Bina, modern müzecilik anlayışına göre dizayn edilerek tekrar ziyaretçilere sunuldu.

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